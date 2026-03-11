Dieci animali trovati in gravi condizioni: i Carabinieri denunciano il proprietario

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali di affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e congiuntamente al personale dell’A.S.L. di Baiano e della Polizia Municipale locale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una persona, per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un 59enne di origini partenopee, deteneva 10 cani in strutture fatiscenti prive di coperture ed in condizioni igienico- sanitarie precarie.

Gli animali, tra cui sei privi di microchip, erano esposti alle intemperie e versavano in gravi condizioni di sofferenza.

Ulteriori indagini permettevano di accertare che la struttura adibita a ricovero degli animali era stata realizzata in assenza di qualsiasi autorizzazione, poiché insisteva nel perimetro del Parco regionale del Partenio ed in area vincolata idrogeologicamente.

Alla luce delle irregolarità riscontrate i Carabinieri procedevano a trasferire i cani presso un canile giudiziario nel comune di Luogosano (AV) ed a porre sotto sequestro l’intera area di circa 200 metri quadrati.

Contestualmente i militari elevavano nove sanzioni amministrative per un totale di euro 3.000,00.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione ai reati contro gli animali d’affezione.