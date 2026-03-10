Ufficio postale di Nusco: servono risposte

Chiarezza sui fatti e riapertura rapida del servizio

La chiusura dell’ufficio postale di Nusco, determinata dalla presenza di topi nei locali, ha provocato comprensibili preoccupazioni e disagi per la popolazione. Si tratta infatti di un servizio essenziale per la vita quotidiana della nostra comunità, utilizzato ogni giorno da cittadini, famiglie e in particolare da molte persone anziane che trovano nell’ufficio postale un presidio fondamentale. Proprio per questo motivo riteniamo necessario che la vicenda vada affrontata con senso di responsabilità e con la massima trasparenza. I cittadini hanno il diritto di conoscere con chiarezza l’esatta dinamica dei fatti e precisamente: quando è stata segnalata la criticità, quali interventi siano stati effettuati, quali verifiche siano state avviate e quali azioni concrete si intendano mettere in campo per garantire condizioni di sicurezza e igiene adeguate.

È quindi importante che l’amministrazione comunale fornisca una ricostruzione puntuale, completa e chiara della situazione. Allo stesso tempo, di fronte a un problema che riguarda un servizio pubblico fondamentale, riteniamo doveroso richiamare tutti, maggioranza ed opposizione, ad un atteggiamento responsabile! Vicende di questo tipo non possono e non devono diventare terreno di scontro politico o occasione per alimentare solo polemiche inutili. Il dibattito pubblico è funzionale quando aiuta a chiarire i fatti e a individuare soluzioni; diventa invece dannoso quando si trasforma in una contrapposizione permanente che rischia di distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale.

Oggi la priorità deve essere una sola: lavorare con determinazione affinché l’ufficio postale di Nusco possa riaprire nel più breve tempo possibile e tornare a garantire pienamente i servizi ai cittadini scongiurando ritardi, ridimensionamenti o addirittura delocalizzazioni! Per questo le istituzioni locali, di maggioranza e di opposizione, devono mantenere il confronto su un piano di responsabilità e serietà, concentrandosi sulle soluzioni concrete: il ripristino dell’ufficio postale e la sicurezza degli spazi! La comunità di Nusco ha bisogno di risposte e di servizi efficienti, non di polemiche inutili. Per questo è fondamentale che l’amministrazione chiarisca ogni aspetto della vicenda, ma è altrettanto importante che il dibattito politico resti ancorato al rispetto dei fatti e all’interesse generale.