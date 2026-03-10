Oltre 600 persone fragili potranno beneficiare di visite oculistiche gratuite e ricevere occhiali da vista

Il Quartiere di Secondigliano, a Napoli, ospita una nuova edizione delle Giornate della Vista promosse dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Dal 9 al 27 marzo 2026, presso il Ministero Cristiano Secondigliano (Via Privata Detta Scippa, 80144, Napoli), sono previste visite oculistiche e la fornitura gratuita di occhiali alle persone in condizioni di maggiore fragilità.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Napoli.

La tappa si svolge in collaborazione con la Struttura del commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Con grande entusiasmo, dopo le esperienze di Caivano, Roma e Catania, prosegue la collaborazione con la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, finalizzata a garantire screening visivi e assistenza oculistica gratuita. Ancora una volta verrà consentito l’accesso a controlli sanitari specifici di qualità alle fasce più fragili dei territori, migliorando il loro quotidiano in modo concreto. L’importanza di queste iniziative è suffragata dagli importanti numeri raggiunti nelle precedenti edizioni: oltre 1500 persone hanno sensibilmente migliorato le loro condizioni di vita attraverso visite oculistiche e la fornitura gratuita di lenti e occhiali, anche stabilendo un contatto con le strutture sanitarie territoriali che, per le patologie che lo necessitano, garantiscono la presa in carico dei pazienti. La Struttura Commissariale che, da sempre, immagina il cambiamento delle periferie non solo attraverso opere infrastrutturali ma puntando molto anche su iniziative sociali come questa, sottolinea ancora una volta come la sinergia fra istituzioni pubbliche e private sia moltiplicatrice di risultati concreti a favore delle fasce più deboli”. Così Mauro Casinghini, Direttore Generale della Struttura del Commissario per la riqualificazione sociale dei territori ad alta vulnerabilità.

Circa 600 persone fragili verranno assistite dal progetto grazie al contributo di una fitta rete di associazioni attive sul territorio. Ad oggi, le associazioni che hanno già preso parte all’iniziativa sono: Ministero Cristiano Secondigliano, Comunità di Sant’Egidio, Associazione Senza Confini, ReStart Scampia, Pro Loco Soul Express Marianella.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche Christian Parisi, Pastore del Ministero Cristiano che ospita la clinica: “Siamo onorati di ospitare l’iniziativa delle Giornate della Vista organizzate dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. É parte fondamentale della nostra visione la cura e l’attenzione per i bisogni di tutti, a partire dagli ultimi. É un piacere per noi pertanto collaborare perché crediamo fortemente che servendo gli altri, amando il nostro prossimo, amiamo e serviamo Dio. Il nostro desiderio più grande è che attraverso questo supporto, l’amore di Cristo possa rivelarsi a tutti coloro che passeranno di qui in questi giorni. Grazie alla fondazione per le lodevoli iniziative che ha su tutto il territorio e per aver, in questo caso, scelto di essere ospitati da noi”.

La squadra di medici oculisti e ortottisti sarà composta dallo staff messo a disposizione dal Professor Vincenzo Orfeo, Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli e Presidente AIRO Onlus. Queste le sue parole a sostegno dell’iniziativa: “La vista è il bene più prezioso che abbiamo. Con AIRO Onlus ETS collaboriamo con la Fondazione Onesight EssilorLuxottica Italia in questo progetto che ha lo scopo di difendere e migliorare la vista delle persone. Le Giornate della Vista sono fondamentali per effettuare screening oculari e prevenire malattie invalidanti come il glaucoma e la degenerazione maculare, curabili se diagnosticate in tempo. Per i bambini, è essenziale rilevare in anticipo problemi come l’occhio pigro o strabico, che possono essere corretti se trattati tempestivamente. La prevenzione è cruciale anche per contrastare il peggioramento della Miopia nei giovani, grazie a nuovi farmaci e occhiali speciali. Grazie di cuore ai nostri volontari oculisti e ortottisti di AIRO Onlus ETS che hanno aderito all’iniziativa”.

Nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, ha avuto luogo un momento istituzionale alla presenza di Mauro Casinghini, Direttore Generale della Struttura del Commissario per la riqualificazione sociale dei territori ad alta vulnerabilità, Claudio Iovino, Vicepresidente AIRO Onlus, Christian Parisi, Pastore del Ministero Cristiano, Vincenzo Paradisone, in qualità di referente delle associazioni, e di Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia.

“Non stiamo semplicemente offrendo visite oculistiche: prendersi cura della vista significa prendersi cura dell’autonomia, della dignità e della libertà delle persone. Quando aiutiamo qualcuno a vedere meglio, gli restituiamo possibilità concrete nella vita di tutti i giorni. E quando restituiamo possibilità, contribuiamo a costruire futuro. È questo il senso delle Giornate della Vista: un impegno concreto per migliorare la qualità della vita delle persone”. Queste le parole di Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia.

Le Giornate della Vista 2026 toccheranno dieci città italiane in dieci mesi con la durata minima di due settimane; le città già coinvolte sono state Catania e Messina. Dopo Secondigliano a Napoli sarà il turno di Pisa, Torino, Pescara, Belluno, Milano, Palermo e Roma. Si stima di donare complessivamente circa 9.000 visite oculistiche e oltre 6.000 occhiali da vista; tutti i bambini riceveranno un occhiale da sole.

A coordinare il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali sono i volontari di EssilorLuxottica, che hanno partecipato all’attività donando un giorno di ferie, assicurando così che ogni persona visitata ricevesse la migliore soluzione visiva possibile in base alla prescrizione medica.