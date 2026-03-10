Un appuntamento musicale che unisce opera, letteratura e storia del giornalismo tra Ottocento e Novecento

Il primo appuntamento è il concerto programmato per sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:30 presso la Chiesa dei Sette Dolori (via Iommella Grande, Sant’Agnello). Protagonista l’opera inedita “La creola” (1878) di Gaetano Coronaro su testi di Eugenio Torelli Viollier e della moglie Maria Antonietta Torriani, prima giornalista donna del Corriere e scrittrice femminista. Trenta minuti incentrati sul tema della gelosia e interpretati per l’occasione dalla soprano Sonia Reale, dalla mezzosoprano Gilda Pennucci Molinaro, dal baritono Luciano Matarazzo e dalla pianista Daniela Polito. Completano il repertorio della serata brani di Mozart, Beethoven e R. Hahn, ispirati invece alla nobile frase di Boccaccio “Vieni amor cagion d’ogni mio ben”. L’ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata.

Nell’ambito delle iniziative dedicate ai 150 anni della fondazione del Corriere della Sera, a Sant’Agnello seguiranno l’evento con il Prof. Riccardo Mario Cucciolla dell’Istituto Orientale di Napoli sul giornalista di politica estera del Corriere Salvatore Aponte (Vico Equense 1892- Parigi 1956) che, come inviato a Mosca nel 1927 fece pervenire in Europa, con un suo pezzo, il segretissimo testamento di Lenin, e un ultimo evento dedicato a Maria Antonietta Torriani, prima giornalista donna del Corriere, scrittrice attenta ai problemi sociali ed economici delle donne del suo tempo. Il prof. Felicio Izzo, già preside del Liceo artistico “De Chirico” di Torre Annunziata e presidente dell’Associazione culturale A.P.L.I., si soffermerà in particolare sul libro verista “In risaia” (1890) che descriveva le pesanti condizioni delle mondine, tema ripreso nel 1949 dal famoso film “Riso amaro” con Silvana Mangano, Vittorio Gassman e Raf Vallone.