Iovino Vice-Presidente dopo il passaggio di consegne deciso all’unanimità

Nella riunione di ieri, 9 marzo 2026, i consiglieri del Gruppo hanno accolto le dimissioni dell’on. Francesco Iovino dalla carica di Presidente e dell’on. Sebastiano Odierna da Vice‑Presidente, aprendo la strada a un nuovo assetto della guida politica. All’unanimità, il Gruppo ha scelto di affidare la Presidenza proprio a Sebastiano Odierna, mentre Francesco Iovino assumerà il ruolo di Vice‑Presidente.

«Il passaggio di testimone avviene nel segno della continuità e del rilancio – dichiara il nuovo capogruppo Sebastiano Odierna –. Ringrazio Francesco Iovino per il lavoro svolto finora e per aver condiviso la scelta di imprimere una spinta nuova all’azione del nostro Gruppo. La priorità è rafforzare la nostra presenza politica in Consiglio, mantenendo la stessa unità che ci ha portato a decidere insieme questo cambiamento».

La nomina di Sebastiano Odierna decorre dal 9 marzo 2026 ed è stata formalmente comunicata agli organi del Consiglio Regionale, con richiesta di aggiornare gli atti e le informazioni sul sito istituzionale. Contestualmente, al nuovo Presidente è stato conferito mandato a compiere tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività del Gruppo consiliare.