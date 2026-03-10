Il presidente di Confapi Napoli scelto all’unanimità dal Consiglio nazionale a Roma

Il presidente di Confapi Napoli, Raffaele Marrone, è stato eletto presidente di Unionservizi Confapi: la decisione è arrivata a Roma durante l’ultima riunione del Consiglio nazionale dell’organizzazione che rappresenta le imprese italiane dei servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e attività affini. L’elezione è avvenuta all’unanimità, segnale di una convergenza forte attorno al nuovo vertice dell’associazione.

Marrone succede a Vincenzo Elifani, che continuerà a contribuire alla vita del sodalizio nel ruolo di Past President. La scelta del Consiglio nazionale segna quindi un passaggio di testimone nel segno della continuità, ma anche della volontà di rafforzare la presenza delle piccole e medie imprese del settore servizi nei tavoli istituzionali.

Nel suo primo intervento pubblico dopo l’elezione, Marrone ha sottolineato il valore del lavoro svolto dal predecessore. «Assumo con orgoglio e senso di responsabilità la presidenza di Confapi Unionservizi Nazionale, consapevole del valore di ciò che rappresentiamo e del percorso che ci attende», ha detto.

Il nuovo presidente ha voluto riconoscere il contributo alla crescita dell’associazione da parte del suo predecessore. «Un ringraziamento sentito a Vincenzo Elifani», ha sottolineato Marrone, «al quale esprimo la mia più sincera gratitudine. Con visione, passione e autorevolezza ha guidato la nostra associazione costruendo un patrimonio di relazioni, credibilità e risultati concreti».

Il passaggio di consegne avviene quindi in un momento in cui il comparto dei servizi è chiamato a confrontarsi con trasformazioni economiche e tecnologiche sempre più rapide.

Secondo Marrone, «lo sviluppo delle imprese sarà il filo conduttore della nuova fase dell’associazione. Infatti l’obiettivo dichiarato è rafforzare la rappresentanza delle Pmi nel dibattito economico nazionale. Porteremo con determinazione la voce delle Pmi del settore servizi nei tavoli che contano: Governo, Parlamento e istituzioni europee».

Per Marrone, la piccola e media impresa deve avere un ruolo più centrale nelle politiche economiche. Il nuovo presidente ha insistito sul fatto che le «Pmi non devono limitarsi a osservare le scelte strategiche, ma partecipare attivamente alla loro definizione. Per questo motivo Unionservizi Confapi intende rafforzare il proprio peso rappresentativo, mentre punta a consolidare il dialogo con le istituzioni nazionali e comunitarie».

«Un altro pilastro del programma riguarda la cooperazione tra imprese», spiega Marrone che sottolinea ancora: «Le reti d’impresa rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare competitività e capacità di innovazione. Infatti favorire sinergie tra aziende significa moltiplicare opportunità di crescita e ampliare i mercati di riferimento. Le filiere e le collaborazioni strategiche diventano quindi leve decisive per un comparto caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie realtà imprenditoriali»