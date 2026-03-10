La Fondazione FS rinnova la collaborazione per valorizzare il patrimonio culturale, storico e scientifico

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e la Fondazione Dohrn, fondazione senza scopo di lucro impegnata nella valorizzazione, promozione e divulgazione delle attività di ricerca svolte dalla Stazione Zoologica di Napoli, con l’obiettivo di sostenere e diffondere la conoscenza scientifica.

Un rapporto avviato nel 2019 e divenuto negli anni un punto di riferimento per la promozione del patrimonio culturale, artistico e scientifico del territorio.

L’accordo prevede tariffe agevolate valide per gli ingressi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, all’Aquarium, al DaDoM (Museo Darwin‑Dohrn) e al Turtle Point, il Centro Ricerche Tartarughe Marine – Osservatorio del Golfo di Napoli. I visitatori potranno usufruire della promozione presentando in biglietteria il ticket acquistato presso uno dei siti museali entro 30 giorni dalla data di emissione.

Agevolazioni anche per le scolaresche: nella stessa giornata gli studenti potranno visitare sia il Museo di Pietrarsa sia il Turtle Point con un biglietto unico.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di accesso è possibile telefonare allo 081.472003 oppure consultare il sito fondazionefs.it.