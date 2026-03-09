Dialogo, arte e testimonianze per promuovere consapevolezza e inclusione sociale

Si terrà il 14 marzo 2026 presso il Palazzo Ducale Orsini, nella città di Solofra (AV), l’evento “Incontro con l’Autismo – L’altra Faccia”, ideato e progettato dall’artista Paolo D’Amore.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una prospettiva diversa sull’autismo, una visione spesso non considerata, che invita la comunità a superare stereotipi e pregiudizi per riscoprire il valore, il talento e le possibilità presenti in ogni persona.

L’incontro si articolerà in un dialogo libero e partecipato, con l’intento di “ricordarci di loro” non come categoria, ma come parte viva e integrante della nostra società.

Un momento di confronto che unirà riflessione, testimonianza e arte, in un pensiero comune orientato alla consapevolezza e all’inclusione.

Interverranno:

• Dott.ssa Alessandra Borghese, esperta in logopedia clinica e nei trattamenti riabilitativi dei disturbi dello spettro autistico e della comunicazione

• Dott.ssa Daniela Sfera, psicologa e logopedista

• Dott.ssa Loredana Nave, psicologa e professionista della riabilitazione in ambito salute

L’evento sarà arricchito dalla performance artistica della scuola Artedanzaproject, diretta da Tiziana Petrone.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Solofra, Nicola Moretti, per aver permesso e favorito la realizzazione dell’iniziativa, sostenendo un progetto di alto valore sociale e culturale per il territorio.