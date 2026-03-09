Dibattito a Napoli sul ruolo dell’imparzialità giudiziaria in vista del referendum del 22-23 marzo

Il giudice terzo come pilastro delle garanzie di libertà sarà al centro dell’incontro promosso dal Comitato per le riforme «Sì Cambia», in programma domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 17.30 a Napoli, presso il Circolo La Contea, in via Toledo 418. L’iniziativa riunirà esponenti del mondo giuridico, accademico e forense per un confronto sui temi dell’imparzialità della funzione giudiziaria e delle prospettive di riforma del sistema.

Al dibattito, dal titolo «Un giudice terzo è la prima garanzia di libertà», interverranno l’onorevole Luciano Schifone, presidente del Circolo La Contea, il dottor Giuseppe Visone, ufficiale della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, la dottoressa Margherita Giglio del Tribunale per i minorenni di Napoli, il professor Luca Longhi dell’Università Pegaso, il professor Alberto De Vita dell’Università Parthenope e l’avvocato Alfredo Sorge, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

L’incontro si propone come un momento di approfondimento e confronto pubblico su uno dei temi più rilevanti del dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum sulla separazione delle carriere che si svolgerà il 22 e il 23 marzo prossimi.