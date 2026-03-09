Al Policlinico Federico II (NA) il teatro racconta il medico che rivoluzionò l’igiene ospedaliera

Infezioni ospedaliere, martedì 10 marzo ore 10 presso l’Aula Magna del Nuovo Policlinico andrà in scena “As it was – Le ultime ore del dottor Fulop Semmelweiss” La storia dell’uomo che cambiò la medicina.

Si terrà martedì 10 marzo alle ore 10 presso l’Aula Magna “Gaetano Salvatore” in Via Sergio Pansini 5, all’interno della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, la rappresentazione teatrale “As it was – la storia di Fulop Semmelweiss”, scritta da Carolina Sellitto e portata in scena da Fabio Brescia e Adriano Fiorillo.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di prevenzione per l’antibiotico-resistenza e le infezioni ospedaliere promossa dall’ associazione Fulop. La pièce sarà preceduta dagli interventi del Prof. Giovanni Esposito Presidente Scuola di Medicina Università Federico II, Napoli Ordinario di Cardiologia e dell’avvocato Raffaele Di Monda, presidente dell’associazione.

Ignác Fülöp Semmelweis è stato un medico ostetrico ungherese che per primo, nell’ ’800, intuì l’importanza di un gesto semplice come il lavaggio delle mani contro la proliferazione dei batteri in ambito ospedaliero, segnando la svolta e cambiando il volto della medicina. Il suo lavoro contribuì enormemente allo studio delle trasmissioni batteriche da contatto e alla prevenzione della febbre puerperale. A causa della forte ostilità dei colleghi nei suoi confronti Fulop cadde in depressione e morì in manicomio a causa di una setticemia. Nel 2013 l’UNESCO ha deciso di inserire alcuni documenti sulla scoperta di Semmelweis nel registro della Memoria del mondo.