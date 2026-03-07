Biancoverdi in trasferta alla E-GAP Arena per continuare la corsa alle prime posizioni

Archiviato il successo infrasettimanale contro Caiazzo, la Scandone Avellino si prepara ad un nuovo banco di prova lontano dalle mura amiche. Sabato 7 marzo, alle ore 18, i biancoverdi saranno di scena alla E-GAP Arena di Roma per affrontare la Stella EBK Roma, attualmente seconda in classifica con 30 punti, sei in più degli irpini ma con due gare disputate in più.

Una sfida che profuma di alta classifica e che mette di fronte due squadre in grande forma. I capitolini, guidati dall’ex tecnico biancoverde Matteo Boniciolli, stanno disputando un campionato di vertice, mostrando solidità, organizzazione e una chiara identità tecnico-tattica, anche se sono incappati nell’ultimo periodo in due sconfitte consecutive maturate contro L’Aquila e Viterbo.

All’andata fu la Scandone a imporsi di misura, 68-66, al termine di una gara equilibrata e combattuta fino agli ultimi possessi. Un precedente che conferma il valore dell’avversario e lascia presagire un nuovo confronto ad alta intensità.

Il principale terminale offensivo della Stella EBK è Santucci, miglior realizzatore della squadra con 14,6 punti di media a partita. Giocatore continuo e affidabile, rappresenta il riferimento nei momenti chiave, capace di colpire sia dal perimetro sia attaccando il ferro. La sua capacità di accendersi nei frangenti decisivi sarà uno degli aspetti su cui la difesa irpina dovrà prestare massima attenzione.

Rispetto al match d’andata, il roster romano si è arricchito con l’arrivo di Stefano Rubinetti, profilo di esperienza che ha consolidato il proprio percorso tra campionati giovanili d’élite e categorie senior, dalla Serie C alla B Interregionale fino alla B Nazionale.

Rubinetti porta in dote continuità realizzativa, personalità e grande lucidità nella gestione dei ritmi di gara. Playmaker capace di creare vantaggio dal palleggio e coinvolgere i compagni, si distingue per la qualità nel mettere ordine e fluidificare il gioco. La sua naturale predisposizione all’assist e al passaggio extra lo rende perfettamente funzionale all’identità di squadra costruita da Boniciolli, fondata su condivisione del pallone e letture intelligenti.

La Scandone Avellino arriva a Roma con il morale alto e il vento in poppa: quattro successi consecutivi, l’ultimo ottenuto nel recupero contro Caiazzo, testimoniano il momento positivo della squadra di coach Dell’Imperio.

La sfida della E-GAP Arena rappresenta un crocevia importante: in caso di vittoria, i biancoverdi potrebbero avvicinare sensibilmente proprio il secondo posto occupato dalla Stella EBK, riaprendo con forza la corsa alle primissime posizioni.

Serviranno intensità, concentrazione e grande solidità difensiva per espugnare un campo difficile contro una squadra costruita per restare ai vertici. La palla a due è fissata per sabato 7 marzo alle ore 18: un appuntamento che può dire molto sulle ambizioni della Scandone in questo finale di stagione.