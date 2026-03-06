La Commissione europea sostiene i 27 Stati membri nell’attuazione delle riforme

La Commissione europea ha approvato oggi un nuovo pacchetto di 176 richieste di assistenza tecnica nell’ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) per il 2026, volto ad aiutare i paesi dell’UE a elaborare riforme, attuare la legislazione europea e modernizzare le loro pubbliche amministrazioni.

La Commissione assisterà in particolare tutti i 27 Stati membri nel dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell’ambito del semestre europeo, il processo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell’UE. Il sostegno contribuirà inoltre a preparare il terreno per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2028‑2034, garantendo che i piani di partenariato nazionali e regionali siano allineati alle priorità dell’Unione.

Tra i principali ambiti di intervento figurano il miglioramento dei sistemi fiscali degli Stati membri, l’attuazione del regolamento dell’UE sull’intelligenza artificiale e l’adozione dell’IA nei servizi pubblici. Il pacchetto prevede inoltre l’istituzione, nel 2026, di un’accademia di regolamentazione dell’energia per sostenere l’evoluzione del mercato elettrico dell’UE. Saranno inoltre organizzati 66 scambi e visite di studio attraverso il programma di scambio di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (Public Administration Cooperation Exchange – PACE), per favorire la condivisione di conoscenze e migliori pratiche.

Lo strumento di sostegno tecnico (SST) mette a disposizione dei paesi dell’UE competenze su misura, aiutandoli ad attuare riforme strutturali e a rafforzare la governance.

Maggiori informazioni sull’SST sono disponibili online.