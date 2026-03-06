Spazio di orientamento e supporto per ragazzi stranieri non accompagnati

Un nuovo spazio di orientamento, supporto e opportunità per i giovani stranieri non accompagnati prende vita a Montefredane. Presso la sede di Castello Caracciolo, è stato ufficialmente inaugurato l’Info Point del progetto PROG-656 FAMI, un presidio informativo pensato per accompagnare ragazzi e giovani extracomunitari verso percorsi di autonomia abitativa e lavorativa.

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di inclusione e sostegno alle nuove generazioni, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di crescita personale, formazione e inserimento sociale. L’Info Point nasce infatti come luogo di ascolto, orientamento e accompagnamento, capace di intercettare bisogni e valorizzare talenti, mettendo al centro i giovani e il loro futuro.

Durante la cerimonia inaugurale è stato sottolineato il valore strategico del progetto, che punta a costruire una rete territoriale di servizi dedicati ai ragazzi, favorendo l’accesso alle opportunità formative e lavorative e promuovendo percorsi di autonomia responsabile. Il nuovo punto informativo diventerà uno spazio aperto alla comunità, dove i giovani potranno ricevere consulenze, partecipare ad attività laboratoriali e confrontarsi con operatori qualificati.

Con l’avvio delle attività, prenderanno forma incontri di orientamento, momenti di formazione, laboratori esperienziali e iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze personali e professionali. Un percorso pensato non solo per supportare i ragazzi nelle scelte future, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla vita della comunità locale.

L’apertura dell’Info Point al Castello Caracciolo assume inoltre un forte valore simbolico: un luogo storico del territorio che si trasforma in spazio di futuro, innovazione e inclusione sociale.

L’Amministrazione comunale di Montefredane ha espresso soddisfazione per l’avvio del progetto, sottolineando come investire sui giovani significhi investire sullo sviluppo della comunità. L’Info Point rappresenta infatti un presidio stabile di opportunità, capace di creare connessioni tra istituzioni, servizi e nuove generazioni.

Con questa inaugurazione Montefredane rafforza il proprio impegno nel costruire politiche attive dedicate ai ragazzi, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del presente e accompagnarli verso un futuro più autonomo e consapevole. Il tutto grazie al progetto FAMI V.A.I., finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, con il cofinanziamento dell’Unione Europea e il supporto del Ministero dell’Interno.