La Commissione Europea lancia il nuovo bando del programma Europa Creativa

La Commissione europea ha pubblicato l’invito 2026 a presentare progetti di cooperazione europea nell’ambito di Europa creativa, il programma faro dell’UE dedicato ai settori culturali e creativi. Con una dotazione di 60 milioni di €, l’invito sosterrà circa 150 progetti che realizzeranno un’ampia gamma di attività culturali e creative, promuovendo tra l’altro la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo delle capacità, il talento artistico e le pratiche innovative. I progetti coinvolgeranno artisti e organizzazioni attivi in tutti i settori della sezione Cultura di Europa creativa, tra cui teatro, danza, musica, patrimonio culturale, architettura, letteratura, design e moda.

I candidati provenienti dai paesi che partecipano al programma Europa creativa avranno tempo fino al 5 maggio 2026 per presentare le loro proposte.

Il Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, ha dichiarato: “L’invito a presentare progetti di cooperazione europea del 2026, per un valore di 60 milioni di €, rappresenta un forte impegno a rafforzare la collaborazione nei dinamici settori culturali e creativi europei. Guidati dalla bussola culturale per l’Europa, questi finanziamenti sosterranno progetti che celebrano la diversità culturale, favoriscono l’inclusione e promuovono l’equità intergenerazionale, contribuendo a un ecosistema culturale più sostenibile, resiliente e connesso.”

Ulteriori informazioni sulle procedure di candidatura e sui criteri di ammissibilità sono disponibili sul sito web di Europa creativa.