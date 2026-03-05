Feriti alcuni membri del gruppo “Only Wolves” all’uscita dal palazzetto

La Scandone Avellino esprime la più ferma e totale condanna per il vile episodio verificatosi al termine della gara disputata al Pala Piccolo di Caserta tra la Step Back Caiazzo e la Scandone Avellino.

Alcuni facinorosi locali hanno teso un agguato ai tifosi del gruppo organizzato biancoverde “Only Wolves”, che sono stati aggrediti e feriti mentre lasciavano l’impianto sportivo dopo aver sostenuto la propria squadra. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport, del basket e della sana passione sportiva.

La società esprime la propria massima vicinanza e solidarietà ai tifosi degli “Only Wolves”, augurando ai feriti una pronta guarigione e ringraziandoli per il sostegno costante e appassionato dimostrato alla squadra.

La Scandone Avellino desidera inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alla società Step Back Caiazzo per la vicinanza dimostrata e per la disponibilità offerta nei momenti immediatamente successivi all’accaduto.

Il basket deve restare un momento di aggregazione, rispetto e condivisione: episodi come questo non possono e non devono trovare spazio nel nostro sport.