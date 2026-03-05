Denunciato un artigiano 50enne dopo i controlli dei Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino (AV)

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà un artigiano 50 enne del posto, operante nel settore della siderurgia e degli infissi.

Nello specifico, all’esito di accertamenti eseguiti presso l’opificio ubicato nel comune di Mugnano del Cardinale (AV), i militari, riscontravano che l’amministratore unico della società aveva gestito oltre i termini previsti dalla normativa vigente i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal ciclo produttivo dell’attività.

I rifiuti, costituiti da scarti di lavorazione in ferro, alluminio e acciaio, risultavano stoccati in violazione delle disposizioni che disciplinano tempi e modalità di deposito temporaneo presso il luogo di produzione.

Alla luce delle irregolarità accertate, i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, l’artigiano, resosi responsabile di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Tali attività, che si inseriscono in un più ampio piano di controlli volti a garantire la salvaguardia dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti, continueranno nei prossimi giorni a tutela della salute pubblica e del territorio.