Benedizione e taglio del nastro per la struttura riqualificata di via Bisciglieto

Da domani i bimbi del Micronido di Grottaminarda saranno ospitati nei rinnovati ambienti dell’Asilo di via Bisciglieto, in una scuola più bella, più accogliente e sicura.

Questo pomeriggio hanno partecipato ad una piccola festa con tanto di animazione, zucchero filato e bolle di sapone in occasione della benedizione a cura di Don Roberto Di Chiara e al taglio del nastro da parte dell’Amministrazione comunale. Presenti le famiglie, i tecnici comunali, l’impresa e naturalmente le educatrici.

«Dal primo momento in cui ci siamo insediati – ha detto il Sindaco Marcantonio Spera – abbiamo messo al primo posto l’istruzione, partendo dal Servizio Integrativo al Nido arrivando al Micronido ed oggi all’Asilo Nido. Abbiamo deciso tutti quanti insieme di farne il fiore all’occhiello di Grottaminarda e grazie al lavoro di tutti, dai tecnici agli operai che hanno lavorato a questa struttura, alle educatrici che hanno contribuito a portarlo così in alto, oggi abbiamo un’oasi felice. Noi come amministratori continueremo a fare del nostro meglio per la crescita delle nuove generazioni ed in generale per i cittadini».

«Oggi è una festa della nostra comunità educante – ha aggiunto Marilisa Grillo, Delegata ai Lavori Pubblici e alle Istituzioni Scolastiche – si concretizza una politica seria, costituita da fatti, da nuove opportunità con l’ampliamento dell’offerta formativa; una politica di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dedicata alle famiglie. Un’offerta formativa che è d’attrattiva anche per le persone delle zone limitrofe e questo ci fa onore perchè in questi anni abbiamo lavorato davvero tanto, superando difficoltà, insieme, con il buon senso, costruendo».

L’Asilo Nido di via Bisciglieto, risalente al 1993, è stato adeguato dal punto di vista della normativa sismica, riqualificato nell’impiantistica per migliorarne l’efficienza energetica, risistemato e rifinito negli spazi interni e completamente risistemato nella parte esterna con ampi spazi per l’accoglienza ed il gioco dei bimbi. Dunque un intervento che ne ha innalzato gli standard di qualità ed aumentato la capienza.