Festa della Donna, ad Avellino giornata solidale per UNICEF

L’8 marzo al ristorante Il Bulbo l’intero ricavato sarà devoluto ai programmi per la tutela di bambine e ragazze

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, il ristorante Il Bulbo promuove una speciale iniziativa di solidarietà: l’intero ricavato della giornata sarà devoluto a UNICEF per sostenere i programmi dedicati alla tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze, con particolare attenzione al contrasto della violenza di genere.

Un gesto concreto che nasce dalla sensibilità e dall’impegno dei giovani proprietari del ristorante, che hanno scelto di trasformare una ricorrenza simbolica in un’azione reale di responsabilità sociale e sostegno ai diritti umani.

Per l’occasione, il ristorante proporrà menù à la carte, permettendo a ciascun cliente di scegliere liberamente e di partecipare al gesto di solidarietà secondo le proprie possibilità.

Proprio perché l’intero ricavato della giornata sarà devoluto in beneficenza, sarà obbligatoria la prenotazione, così da consentire la migliore organizzazione dell’iniziativa.

L’iniziativa vuole anche accendere i riflettori su una realtà che, ancora oggi, riguarda milioni di bambine e donne nel mondo.

Secondo i dati UNICEF:

1 donna su 3 nel mondo ha subito nel corso della vita violenza fisica o sessuale

640 milioni di donne oggi viventi sono state costrette a sposarsi quando erano ancora bambine

129 milioni di ragazze non frequentano la scuola

ogni anno circa 12 milioni di bambine vengono costrette a matrimoni precoci

Questi numeri raccontano una realtà che non può lasciare indifferenti.

Il rischio più grande è proprio l’indifferenza, perché quando la violenza resta invisibile diventa più facile che continui a ripetersi.

Le disuguaglianze di genere nascono spesso proprio nell’infanzia: quando una bambina viene privata dell’istruzione, della salute, della protezione o della libertà di scegliere il proprio futuro, quella privazione si trasforma negli anni in una disuguaglianza da donna.

In questo contesto UNICEF opera ogni giorno in oltre 193 Paesi per proteggere i diritti di bambine e bambini, contrastando matrimoni precoci, violenze e sfruttamento, garantendo accesso all’istruzione, alla salute e alla nutrizione.

L’’impegno dell’UNICEF riguarda tutte le bambine e le ragazze, tutti i bambini e i ragazzi, in ogni parte del mondo, anche nel nostro territorio irpino, dove l’UNICEF promuove attività di sensibilizzazione, educazione e supporto alle comunità per diffondere una cultura dei diritti, del rispetto e dell’uguaglianza.

L’iniziativa promossa dal ristorante Il Bulbo rappresenta un esempio concreto di come il mondo della ristorazione e dell’impresa locale possa diventare protagonista di un cambiamento positivo.

Scegliere di devolvere l’intero ricavato della giornata significa trasformare un momento di convivialità in un gesto di solidarietà capace di sostenere programmi reali a tutela delle bambine e delle donne più vulnerabili.

Pranzare al ristorante Il Bulbo l’8 marzo diventa così molto più di un’esperienza gastronomica: è un modo per contribuire, insieme, alla costruzione di un futuro più giusto.

Perché ogni diritto negato a una bambina è una ferita per il futuro, diventa una disuguaglianza da donna.

E ogni gesto di solidarietà può essere il primo passo per cambiare questa realtà.