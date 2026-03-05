Il 6 marzo alla sala consiliare Pietro Nenni dibattito promosso da associazioni e realtà del territorio

Venerdì 6 marzo 2026 dalle ore 18, presso la sala consiliare Pietro Nenni, del Comune di Ciampino (RM) in Via IV Novembre 91, è in programma il primo incontro pubblico promosso per far conoscere le realtà impegnate, in tutto il mondo, a promuovere una politica di pace nel segno della nonviolenza attiva, di un'umanità che si ribella alla logica dell'odio, rifiuta la categoria di nemico e sceglie di costruire spazi di fraternità.

L’iniziativa nasce dai firmatari di una “Lettera aperta alla città” promossa alla fine 2025 per rispondere alla strisciante egemonia della cultura della guerra che viene promossa e giustificata ormai in tutti gli ambiti civili e istituzionali di un Paese sempre più coinvolto nella strategia del riarmo.

L’incontro aperto al dibattito pubblico, dopo i Saluti Istituzionali, seguirà questo programma:

• Presentazione delle ragioni di una “Lettera aperta alla città”

• Le testimonianze:

o Operazione Colomba : Corpo nonviolento di pace attivo nelle zone di conflitto armato.

o Robert Chelhod : l’esperienza della ong Azione Mondo Unito in Siria. Costruire la pace a partire dagli ultimi.

o Lorenzo Natella : DoPòlis, una realtà educativa a Ciampino che si occupa di educazione popolare e inclusione sociale.