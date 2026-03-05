Buonajuto: “Vogliamo assicurare continuità e piena legittimazione agli Osservatori e Garanti”

Si è riunita martedì tre marzo, per la prima volta dall’insediamento del nuovo Consiglio Regionale della Campania, la Prima Commissione “Affari Istituzionali”, presieduta da Ciro Buonajuto. Nel corso della seduta inaugurale, su proposta del presidente Buonajuto, la Commissione ha redatto una richiesta per l’estensione dei termini per il rinnovo degli Osservatori regionali e degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale.

“Abbiamo ritenuto necessario chiedere l’estensione dei termini – ha dichiarato il presidente Buonajuto – perché vogliamo assicurare massima trasparenza, ampia partecipazione e piena legittimazione a organismi che rappresentano veri e propri presìdi di tutela dei diritti e di crescita per la nostra Regione. Alcuni bandi si sono chiusi ancora prima dell’insediamento delle Commissioni, per questo è necessario estendere i termini e riaprire i bandi. Non si tratta di adempimenti formali, ma di strumenti sostanziali di democrazia e progresso”.

“In questi anni la Regione Campania ha creato degli organismi fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, penso, ad esempio, alle figure dei Garanti, come il Garante dei diritti delle persone con disabilità o il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, così come agli Osservatori che si occupano di ambiente, salute e ricerca, dall’Osservatorio sulla Geo Biodiversità a quello sulle Neuroscienze – ha precisato Buonajuto – Questi sono solo alcuni dei tanti organismi istituiti dalla Regione che contribuiscono concretamente alla tutela dei diritti e allo sviluppo del nostro territorio, per questo riteniamo che estendere i termini sia essenziale e chiederemo ulteriori estensioni nel caso in cui organismi ritenuti fondamentali non verranno ricostituiti”. Conclude Buonajuto.