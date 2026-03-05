Avellino centra il successo 61-41 grazie a un gioco equilibrato e concreto

La Scandone Avellino cala il poker e conferma il suo ottimo momento di forma. Nel recupero della 21ª giornata di campionato, la formazione guidata da coach Di Ciro Dell’Imperio espugna il campo dello Step Back Caiazzo con il punteggio di 41-61, conquistando così la quarta vittoria consecutiva e dando continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane.

I biancoverdi salgono, così, a 26 punti in classifica.

Sul parquet del Pala Piccolo di Caserta, i biancoverdi hanno offerto una prestazione solida e convincente, dimostrando compattezza, intensità e grande fiducia nei propri mezzi. Dopo un primo tempo equilibrato, gli irpini danno la spallata alla partita giocando un terzo quarto di ottimo livello.

Sugli scudi Gay e Stefanini, migliori realizzatori del roster biancoverde con 13 punti, e soprattutto Donda dominatore del pitturato che ha sfoderato un’ottima prova soprattutto in difesa.

Un successo importante che consolida il buon periodo della Scandone e che permette alla squadra irpina di guardare con rinnovato entusiasmo al prossimo impegno. Nel prossimo weekend, infatti, Avellino sarà attesa da una sfida di alto livello contro la Stella EBK Roma di coach Boniciolli: una partita che metterà in palio punti pesanti nella corsa al secondo posto in classifica e che rappresenterà un ulteriore banco di prova per le ambizioni della formazione di Dell’Imperio.

La Scandone Avellino parte con grande intensità nel primo quarto. Nelle rotazioni di coach Dell’Imperio resta ancora fuori dagli undici del roster Iannicelli.

Gli ospiti trovano subito ritmo in attacco grazie a una buona circolazione di palla e ai primi punti prodotti sull’asse Gay–Donda, mentre in difesa lavorano bene sulle linee di passaggio limitando le soluzioni dei padroni di casa. Una tripla di Gay porta la Scandone sul +10 a pochi minuti dalla sirena.

Nel finale Caiazzo prova a ricucire il gap con qualche buona iniziativa offensiva, ma il primo quarto si chiude con gli irpini avanti 9-17. Il secondo quarto si apre con attacchi poco efficaci e difese protagoniste. La Scandone Avellino fatica a trovare ritmo offensivo e coach Dell’Imperio chiama presto time-out per riordinare i suoi.

Caiazzo ne approfitta con Cefarelli, che riporta i casertani a due possessi, mentre Gay segna il primo canestro biancoverde a metà frazione. Nel finale il duo Johnson–Pisapia riporta i padroni di casa fino ad un possesso dagli irpini.

All’intervallo lungo il punteggio è 22-24 per gli ospiti. Il terzo quarto si apre con un episodio che incide subito sull’inerzia della gara: Caloia è costretto a uscire anzitempo dopo un fallo tecnico seguito da un personale. La Scandone Avellino ne approfitta immediatamente con Gay, che firma quattro punti consecutivi punendo la difesa casertana.

Gli irpini alzano ritmo e intensità su entrambe le metà campo, trovando soluzioni anche con Ragusa nel pitturato. Con l’inerzia ormai nelle mani degli ospiti, coach Petrazzuoli ferma il gioco con un time-out per provare a spezzare il momento favorevole ai biancoverdi.

La Scandone continua però a spingere: Stefanini costruisce un parziale di 5-0 che vale il +12, mentre nel finale di frazione Cantone e Kmetic allungano ulteriormente capitalizzando una difesa molto aggressiva. Il terzo quarto si chiude con il massimo vantaggio biancoverde: +17 (31-47).

Nell’ultimo quarto la Scandone Avellino gestisce con maturità il vantaggio accumulato, controllando ritmo e possessi. Il tentativo di rimonta di Caiazzo resta troppo timido per riaprire la partita.

Nel pitturato Donda continua a fare la voce grossa dominando a rimbalzo e vicino a canestro, mentre Stefanini mette il sigillo sulla gara con la tripla del +20 che spegne definitivamente le speranze dei padroni di casa.

La gara scivola così verso la sirena finale con gli irpini in pieno controllo: il match va in archivio con il punteggio di 41-61.

Unica macchia della partita: l’espulsione di Duranti sul finale del match.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Questa era una partita che ci preoccupava particolarmente. Non siamo abituati a giocare un turno infrasettimanale, soprattutto dopo una gara intensa come quella di domenica, dove abbiamo speso tante energie sia dal punto di vista fisico che nervoso. In parte mi aspettavo una prestazione di questo tipo, anche se alcuni momenti della partita non mi sono piaciuti. Sapevamo che sarebbe stata una gara molto fisica, in cui servivano sempre grande attenzione e nervi saldi. Dobbiamo sicuramente migliorare la nostra mentalità per arrivare ai playoff pronti ad affrontare campi difficili e mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti. Su questo dovremo lavorare. Tra due giorni avremo un’altra partita molto importante sul campo della Stella EBK Roma, contro la seconda in classifica. Avremo pochissimo tempo per recuperare energie fisiche e mentali e prepararci a un’altra vera battaglia cestistica”.

Nel prossimo turno di sabato 7 marzo, alle ore 18, la Scandone sarà ospite della Stella Ebk Roma.

Parziali: 9-17; 13-7; 9-23; 10-14

Tabellino:

Caiazzo. Lombardi, Mastroianni 5, Russo, Puoti, De Matteo, Smorra, Caloia 4, Aldi 3, Iuliano,

Campanile 2, Cefarelli 6, Pisapia 5, Johnson 16

Coach Petrazzuoli

Avellino. Scanzi 4, Cioppa , Cantone 5, Ragusa 2, Duranti 6, Stefanini 13, Gay 13, Donda 9, Vitale

1, Kmetic 8

Coach Dell’Imperio