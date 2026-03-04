Ramadan e Quaresima, dialogo di pace a Roccabascerana (AV)

Incontro tra Felice Accrocca e Ameur Labyad per un cammino condiviso tra cristiani e musulmani

C’è un momento in cui le differenze non diventano confine, ma occasione di incontro. È da questa visione che nasce “Ramadan e Quaresima: Cammini di Pace”, un appuntamento che unisce territori, comunità e tradizioni spirituali in un dialogo concreto tra cristiani e musulmani. C’è un momento in cui le differenze non diventano confine, ma occasione di incontro. È da questa visione che nasce “Ramadan e Quaresima: Cammini di Pace”, un appuntamento che unisce territori, comunità e tradizioni spirituali in un dialogo concreto tra cristiani e musulmani.

L’iniziativa si terrà sabato 7 marzo 2026 alle ore 16.00, presso il Centro Arte e Cultura di Cassano Caudino, a Roccabascerana (AV), in un territorio che, per posizione e storia, rappresenta un naturale ponte tra le province di Avellino e Benevento.

Ramadan e Quaresima sono tempi centrali nelle rispettive tradizioni religiose: mesi di digiuno, preghiera, conversione interiore e carità. Percorsi diversi che però condividono una stessa tensione spirituale: riscoprire l’essenziale, esercitare la misericordia, costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla responsabilità verso l’altro.

L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco di Roccabascerana, Roberto del Grosso, e sarà introdotto da Marianna Bonito, Coordinatrice del progetto SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione, facente capo al comune di Roccabascerana e gestito dalla Cooperativa Sociale Marinella e dal Consorzio di Cooperative Sociali Matrix.

Il dialogo entrerà nel vivo con interventi di alto profilo: S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, e Ameur Labyad, Vicepresidente del Centro culturale islamico “Il Dialogo” di Benevento. Modererà Don Giuliano Savina, Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI.

Un confronto che intreccerà dimensione teologica e responsabilità sociale, mettendo al centro il valore del digiuno e della misericordia come strumenti concreti di pace.

L’evento si concluderà con un momento di preghiera e con la condivisione dell’Iftar, il pasto che interrompe il digiuno del Ramadan, aperta a tutti i partecipanti: un gesto simbolico che trasforma le parole in esperienza condivisa, preparato dagli ospiti e dal gruppo di lavoro del CAS (centro di accoglienza straordinaria) del vicino comune di Pietrastornina.

Le parole del Corano — “Vi abbiamo fatti popoli e tribù perché vi conosceste” — e quelle del Vangelo — “Siate misericordiosi come il Padre vostro Celeste” — saranno il filo conduttore di un pomeriggio che vuole dimostrare come il dialogo non sia teoria, ma pratica quotidiana.