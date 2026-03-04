“La Baronia”: progettare il futuro del territorio
Workshop internazionale a Vallesaccarda (AV) tra paesaggio, cultura e sostenibilità
Nel paesaggio interno dell’Irpinia, dove la dimensione appenninica si misura con la fragilità dei suoli e con l’ostinata permanenza delle comunità, ha preso forma il workshop internazionale “La Baronia”. Un ciclo di incontri e attività progettuali che ha assunto il territorio come materia viva di indagine, dispositivo critico e laboratorio di futuro. L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino insieme all’Ordine dei Geologi della Campania, al Comune di Vallesaccarda e alla Scuola Nazionale Superiore di Architettura di Versailles (ENSA-V), configurandosi come una piattaforma di confronto tra saperi disciplinari e istituzioni, tra scala locale e visione europea. Tema centrale del workshop è l’analisi del territorio del Parco Urbano Intercomunale “Boschi, Sorgenti e Geositi della Baronia”, indagato attraverso le attività del laboratorio di progettazione “Territoires du Commun”. Il paesaggio viene letto come infrastruttura ecologica e culturale: sistema di acque e dorsali, trama di aree interne e spazi aperti, patrimonio geologico e agricolo che chiede nuove narrazioni e strumenti operativi. A Vallesaccarda, gli incontri si sono articolati in sessioni tematiche dedicate a scenari, politiche e dispositivi per il futuro della Baronia. Il workshop ha attivato una riflessione che supera la dimensione esercitativa per misurarsi con questioni urgenti: governo del rischio, valorizzazione delle risorse ambientali, riabitazione dei margini, costruzione di economie territoriali fondate sulla qualità dello spazio. Esperti internazionali, accademici, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali hanno condiviso un campo di lavoro comune, dove il progetto diventa atto di conoscenza e strumento di mediazione tra ambiente, comunità e trasformazione.