Limitazioni temporanee alla circolazione davanti all’Istituto Regina Margherita

L’Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase sperimentale di “Strada Scolastica” nel tratto antistante l’Istituto Regina Margherita, nel centro cittadino. Venerdì 6 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00 sarà attivata una limitazione temporanea della circolazione che interesserà Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Partenio e Via Terminio; Via Partenio; il tratto compreso tra Via Mazas e Piazza Garibaldi e Via Chiesa Conservatorio, nel tratto compreso tra Vicolo Sapienza e Piazza Garibaldi. La medesima limitazione sarà in vigore anche nel pomeriggio nella fascia oraria compresa tra le 15:30 e le 16:30. A partire dalle ore 16.00, inoltre, in occasione dell’uscita degli alunni, si terrà un’iniziativa ludica dedicata ai bambini per accompagnare simbolicamente l’avvio della sperimentazione.

L’iniziativa nasce da un percorso di confronto condiviso con la Dirigenza scolastica, i rappresentanti dei genitori e Legambiente Alveare APS Avellino ed è attuata in conformità con il nuovo comma 11-bis dell’art. 7 del Codice della Strada.

Si tratta di un provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione volto a garantire maggiore sicurezza agli alunni negli orari di ingresso e uscita, durante i quali è stata più volte riscontrata una situazione di criticità dovuta all’intenso e disordinato flusso veicolare e alla sosta irregolare, che talvolta compromette anche il transito dei mezzi di emergenza.

L’iniziativa si propone di:

ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria;

garantire un accesso ordinato e sicuro agli alunni;

promuovere una cultura della mobilità sostenibile;

restituire spazio pubblico alle famiglie e alla comunità scolastica.

La limitazione temporanea della circolazione interesserà:

Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Partenio e Via Terminio;

Via Partenio, nel tratto compreso tra Via Mazas e Piazza Garibaldi;

Via Chiesa Conservatorio, nel tratto compreso tra Vicolo Sapienza e Piazza Garibaldi.

I giorni di applicazione saranno: mercoledì 11, 18 e 25 marzo 2026; venerdì 6, 13, 20 e 27 marzo 2026 – dalle ore 08.00 alle ore 09.00; dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

L’accesso sarà consentito esclusivamente a mezzi di trasporto scolastico; veicoli al servizio di persone con disabilità, muniti di pass e con l’interessato a bordo e mezzi di soccorso e Forze di Polizia.

Il dispositivo sarà oggetto di monitoraggio costante e raccolta di eventuali segnalazioni da parte dei cittadini e della scuola. Al termine della fase sperimentale, l’Amministrazione valuterà eventuali proroghe o modifiche.

La “Strada Scolastica” rappresenta un’iniziativa temporanea e reversibile, ma anche un passo concreto verso una città più sicura, vivibile e attenta all’ambiente.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e genitori a collaborare affinché la sperimentazione si svolga in modo ordinato e costruttivo, nell’interesse primario dei bambini, delle bambine e dell’intera comunità.