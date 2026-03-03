Sant’Agnello (NA): open day per il rilascio della CIE
Apertura straordinaria giovedì 5 marzo e giovedì 12 marzo dalle 14:30 alle 17:00
Al Comune di Sant’Agnello due nuovi Open Day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica: giovedì 5 marzo e giovedì 12 marzo 2026 dalle 14:30 alle 17:00 (Ufficio Anagrafe, primo piano del Palazzo Municipale di Sant’Agnello, in Piazza Matteotti).
Dal 3 agosto 2026, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2019/1157, le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento. Diventeranno, quindi, inutilizzabili.
Per consentire ai cittadini di effettuare la sostituzione entro la scadenza prevista, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sant’Agnello, in aggiunta ai propri orari di apertura al pubblico, sarà operativo in orari straordinari durante Open Day periodici dedicati comunicati di volta in volta tramite i canali istituzionali ufficiali.
Per il rilascio della carta di identità è necessario portare con sé la carta d’identità scaduta o in scadenza, una fotografia recente formato tessera, la tessera sanitaria e la ricevuta del pagamento pagoPA. Il pagamento può essere effettuato, tramite il Portale dei pagamenti, al seguente link:
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento/?ente=S_AGNELLO&codicePagamento=SA_CIE&tipoPag=all
Gli orari di apertura ordinari dell’Ufficio Anagrafe di Sant’Agnello sono:
- lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- martedì dalle 16:00 alle 18:00
- mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
- giovedì dalle 09:00 alle 12:00
- venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Prossimi due Open Day: giovedì 5 marzo e giovedì 12 marzo 2026 dalle 14:30 alle 17:00