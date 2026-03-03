Apre a Santa Maria Capua Vetere (CE) un presidio con ambulatori e pronto intervento h24

“Oggi otteniamo un importante risultato per la comunità sammaritana e la provincia di Caserta: entro la fine di maggio, nei locali dell’ex pronto soccorso del Melorio, prenderà avvio un presidio di primo intervento attivo 24 ore su 24, affiancato da ambulatori di cure primarie, consulenze specialistiche ospedaliere, un servizio di continuità assistenziale, il supporto del 118, oltre al rafforzamento dei servizi di laboratorio analisi e radiologia”, dichiara il consigliere Raffaele Aveta.

“Si tratta di un modello sperimentale e innovativo di integrazione ospedale-territorio, pensato per offrire risposte immediate ai cittadini e rafforzare la presa in carico, con ricadute positive sull’intero sistema provinciale. Il presidio di primo intervento consentirà di intercettare in modo appropriato i codici bianchi e verdi, riducendo le attese e garantendo un accesso rapido alle cure. Questo intervento – continua Aveta – è a beneficio non solo di Santa Maria Capua Vetere, ma di un bacino di utenza che coinvolge circa 120 mila cittadini e contribuirà ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso di Caserta, Aversa, Marcianise e Castel Volturno. Resta fermo l’impegno supplementare di continuare a lavorare per il pieno rilancio del presidio ospedaliero”.

“La sanità casertana merita scelte strutturali, programmazione seria e azioni concrete, con l’obiettivo di restituire dignità a tutti i presìdi ospedalieri e garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini della provincia di Caserta, sia nelle zone urbane che nelle aree interne. Il rilancio del Melorio – conclude Aveta – si colloca a pieno titolo nella linea tracciata dal presidente Roberto Fico, per una sanità finalmente vicina ai cittadini”.