Napoli ospita un incontro sulle nuove droghe e sulle sfide della prevenzione

Il contrasto alle dipendenze torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico partenopeo con un evento di alto profilo istituzionale e tecnico. Il prossimo mercoledì 11 marzo 2026, a partire dalle ore 16.30, la Sala Eventi “Cavaliere Vincenzo Cozzolino” (in via Cervantes 55 – Napoli), ospiterà un incontro intitolato “Emergenza Dipendenze – Droghe Invisibili”. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dalla sede campana della associazione di rilievo nazionale 50&Più, si propone di esplorare le metamorfosi del mercato delle sostanze e, soprattutto, l’insorgere delle dipendenze comportamentali, minacce che spesso sfuggono ai radar tradizionali perché “invisibili”, ma capaci di produrre effetti devastanti sulla stabilità delle famiglie e sulla tenuta del tessuto sociale.

Il panel dei relatori è stato composto per offrire una visione a 360 gradi sul tema della sicurezza e della salute pubblica. Il dibattito sarà presentato da Maurizio Merolla, Presidente di 50&Più Campania, e introdotto dall’analisi dell’Avvocato Flavia Chiarolanza.

A rappresentare la voce delle istituzioni regionali interverrà Luca Trapanese, Vice Presidente del Consiglio Regionale, portando il punto di vista delle politiche sociali sul territorio.

In un’epoca segnata da cambiamenti rapidissimi, l’obiettivo dell’incontro è quello di gettare un ponte tra il mondo accademico, le istituzioni e le forze dell’ordine, definendo modelli di intervento e sensibilizzazione che siano al passo con i tempi.

L’aspetto cruciale del controllo e della repressione del fenomeno sarà invece affidato all’esperienza dell’Arma dei Carabinieri, presente con il Generale Biagio Storniolo e il Maggiore Sergio Vaira.

Il quadro tecnico-scientifico sarà ulteriormente arricchito dai contributi di esperti: il Dottor Paolo Albano, il Dottor Giuseppe D’Amore e la Professoressa Giusy Marzocchella, i quali analizzeranno le implicazioni cliniche e psicologiche delle nuove dipendenze.

La conduzione e il coordinamento di questo confronto saranno affidati al giornalista Michelangelo Iossa, la cui moderazione guiderà il pubblico attraverso i diversi livelli di analisi.