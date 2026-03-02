La Regione Campania in contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

È il terzo giorno di guerra in Medio Oriente e la situazione resta estremamente complessa. Decine di migliaia di cittadini italiani risultano bloccati nell’area, tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Giordania e altri Paesi limitrofi, a causa della sospensione dei voli e delle condizioni di sicurezza. Tra loro ci sono anche molti cittadini campani, che vivono ore di grande apprensione e incertezza. La Regione Campania è in costante contatto con la Farnesina e con le autorità competenti per il monitoraggio continuo della situazione, con l’obiettivo di garantire assistenza, informazioni e supporto ai connazionali presenti nell’area e favorire il loro rientro in sicurezza.

“Sono momenti di grande apprensione – dichiara il consigliere regionale e presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale della Campania, Ciro Buonajuto – In queste ore sto seguendo direttamente la vicenda e ho sentito numerosi cittadini campani che si trovano in Medio Oriente, da Dubai a Gerusalemme. Tutti mi hanno raccontato di una situazione complicata, segnata da forte tensione e grande incertezza”.

“Ad Abu Dhabi – prosegue Buonajuto – moltissime persone si sono spostate verso le città nel deserto, gli alberghi sono ormai pieni e in tanti sono costretti a dormire in auto o nei garage. Situazioni simili si stanno ripetendo in diverse aree della regione. Nonostante questo, tutte le persone che ho contattato stanno bene e, a loro volta, in collegamento con altri italiani sul posto, confermano che al momento tutti risultano in salvo. La preoccupazione, però, resta altissima perché questa guerra rischia di allargarsi pericolosamente, con conseguenze imprevedibili per l’intera area e per la sicurezza internazionale. Dalla Campania chiediamo con forza che si compia ogni sforzo diplomatico possibile per arrivare a un rapidissimo cessate il fuoco, consentire ai nostri connazionali di rientrare a casa e restituire al Medio Oriente una prospettiva di pace e stabilità, di cui c’è estremo bisogno”. Conclude Buonajuto.