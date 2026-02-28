87° anniversario dei Vigili del Fuoco, Prisco a Napoli

Il sottosegretario celebra il Corpo e inaugura i locali della Commissione Medico Ospedaliera al Comando provinciale

In occasione dell’87° anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco, ha voluto celebrare la ricorrenza anche a Napoli, dove nel pomeriggio ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dei locali assegnati in uso alla Commissione Medico Ospedaliera di Pubblica Sicurezza presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Largo Tarantini, che presto diventerà realtà anche a Firenze.

Dopo le celebrazioni ufficiali svoltesi in mattinata a Roma, il Sottosegretario ha scelto di essere presente in una delle principali città italiane per rendere omaggio, insieme al personale del Comando, alle donne e agli uomini del Corpo.

«In questa giornata così significativa – ha dichiarato il Sottosegretario Prisco – da 87 anni i Vigili del Fuoco rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza della nostra Nazione. Sono presenza costante sul territorio, sempre pronti a intervenire nelle situazioni più complesse, mettendo spesso a rischio la propria incolumità per salvare vite e proteggere le comunità».

Nel corso dell’incontro, il Sottosegretario ha rivolto un pensiero a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, sottolineando come il loro esempio continui a rappresentare un riferimento morale e professionale per tutto il Corpo.

Prisco ha inoltre espresso ferma condanna per la recente aggressione subita da una squadra dei Vigili del Fuoco durante un intervento nel territorio napoletano. «Colpire chi indossa la divisa mentre svolge un servizio di soccorso è un gesto grave e inaccettabile, che offende l’Italia più generosa. Difendere chi ci protegge è un dovere per lo Stato, che intendiamo perseguire anche grazie alle nuove norme introdotte nei decreti sicurezza voluti dal Governo Meloni».

L’87° anniversario ha rappresentato così non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno del Ministero dell’Interno a sostenere il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso investimenti, valorizzazione del personale e rafforzamento delle condizioni operative a tutela dei soccorritori, innalzando i livelli di sicurezza dei cittadini.