L'Istituto Pontano inaugura il nuovo percorso scolastico d’eccellenza per i ragazzi

Siamo entusiasti di annunciare una nuova era per l'Istituto Pontano! In occasione dei nostri 150 anni, inauguriamo il Liceo Scientifico Sportivo: il percorso d'eccellenza per i ragazzi che non vogliono scegliere tra il podio e lo studio. L'appuntamento è per Giovedì 12 marzo 2026 – Ore 10:00 al Corso Vittorio Emanuele 581, Napoli.

Insieme a noi ci saranno leggende dello sport come Pino Maddaloni e Massimiliano Rosolino, oltre ai vertici delle istituzioni e del giornalismo.

Gli sport: nuoto, vela, canottaggio. Competenze future: Diritto ed Economia dello Sport, Inglese potenziato. Nessun limite: Preparazione completa per ogni facoltà universitaria.

Queste le parole del Presidente Cicci Serra : “Non offriamo ai ragazzi solo un cronometro per misurare i successi, ma una bussola per orientarli nella vita. Vi aspettiamo per scoprire come trasformare la passione agonistica in un motore per il successo!“.