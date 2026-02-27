Napoli: presentazione del Liceo Scientifico Sportivo
L'Istituto Pontano inaugura il nuovo percorso scolastico d’eccellenza per i ragazzi
Siamo entusiasti di annunciare una nuova era per l’Istituto Pontano! In occasione dei nostri 150 anni, inauguriamo il Liceo Scientifico Sportivo: il percorso d’eccellenza per i ragazzi che non vogliono scegliere tra il podio e lo studio. L’appuntamento è per Giovedì 12 marzo 2026 – Ore 10:00 al Corso Vittorio Emanuele 581, Napoli.
Insieme a noi ci saranno leggende dello sport come Pino Maddaloni e Massimiliano Rosolino, oltre ai vertici delle istituzioni e del giornalismo.
Gli sport: nuoto, vela, canottaggio. Competenze future: Diritto ed Economia dello Sport, Inglese potenziato. Nessun limite: Preparazione completa per ogni facoltà universitaria.
Queste le parole del Presidente Cicci Serra : “Non offriamo ai ragazzi solo un cronometro per misurare i successi, ma una bussola per orientarli nella vita. Vi aspettiamo per scoprire come trasformare la passione agonistica in un motore per il successo!“.
“Desideriamo affermare con forza una visione in cui l’eccellenza atletica e la formazione culturale non procedano su binari paralleli ma si intreccino in un comune progetto di crescita, al fine di valorizzare e tutelare le aspirazioni dei ragazzi tutti“. Così la Prof.ssa Emma Armentano, Preside Istituto Pontano.
Source: www.irpinia24.it