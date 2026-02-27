Lunedì 2 marzo tappa del Flame Visit verso Milano Cortina 2026 con atleti e istituzioni

È in programma per lunedì 2 marzo 2026 alle ore 16.00, in piazza del Plebiscito a Napoli, l’evento Flame Visit che rappresenta la tappa nel capoluogo partenopeo della Fiamma Paralimpica in vista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026.

L’iniziativa, curata dalla Fondazione Milano Cortina con il supporto strategico di Allianz, prevede la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e di numerosi atleti paralimpici campani che hanno partecipato alle recenti Paralimpiadi estive tra cui Angela Procida, medaglia di bronzo nel nuoto a Parigi 2024 e Vincenzo Boni, medaglia di bronzo nel nuoto a Rio de Janeiro 2016, che hanno avuto l’onore di salire sul podio.

“L’iniziativa del Flame Visit – sottolinea il presidente regionale del Cip Campania, Carmine Mellone – realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Napoli e della locale Soprintendenza, rientra nelle attività di promozione delle imminenti Paralimpiadi Milano Cortina 2026 che sono in programma dal 6 al 15 marzo e saranno trasmesse dai Canali Rai. Non abbiamo atleti campani nella rappresentativa italiana del Cip, ma il coinvolgimento emotivo è lo stesso di sempre, anche in considerazione degli splendidi risultati delle Olimpiadi. Sarà necessario il supporto di tutti per fare in modo che i nostri atleti sentano il calore dell’Italia intera e possano dare il meglio per raggiungere risultati eccellenti. In bocca al lupo!”.