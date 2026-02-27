Di Santillo entra nel Tavolo dei Giovani del Campo Largo

Il rappresentante di Europa Verde entra nell’organismo provinciale per le politiche giovanili

Aggiunto da Redazione il 27 febbraio 2026.
Tags della Galleria POLITICA, PRIMO PIANO

IMG_8679La rappresentanza è stata concordata con i vertici provinciali del partito, nell’ambito di un percorso politico condiviso volto a rafforzare la presenza e il contributo di GEV – Europa Verde – Verdi Caserta all’interno della coalizione progressista del territorio.

Una scelta che consolida il cammino unitario avviato dalle forze del campo largo e che punta a strutturare uno spazio permanente di confronto e proposta dedicato alle nuove generazioni. Il Tavolo dei Giovani nasce con l’obiettivo di trasformare le istanze giovanili in progettualità concreta, mettendo al centro partecipazione, sostenibilità, diritti e futuro del territorio.

«L’ingresso nel Tavolo dei Giovani rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza e il contributo di GEV – Europa Verde – Verdi Caserta all’interno del campo largo», dichiara Di Santillo. «I giovani non devono essere semplici spettatori, ma protagonisti delle scelte politiche e amministrative. Ambiente, lavoro, formazione e giustizia sociale sono temi che richiedono visione e responsabilità, e le nuove generazioni hanno il dovere e il diritto di incidere

Con questa adesione si consolida un percorso politico che punta a costruire un fronte ampio, inclusivo e radicato, capace di ascoltare e valorizzare energie nuove, competenze e idee innovative.

Il Tavolo dei Giovani si conferma così come uno spazio permanente di dialogo e programmazione, volto a ribadire il ruolo centrale delle nuove generazioni nel progetto politico del campo largo.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it