Il rappresentante di Europa Verde entra nell’organismo provinciale per le politiche giovanili

La rappresentanza è stata concordata con i vertici provinciali del partito, nell’ambito di un percorso politico condiviso volto a rafforzare la presenza e il contributo di GEV – Europa Verde – Verdi Caserta all’interno della coalizione progressista del territorio.

Una scelta che consolida il cammino unitario avviato dalle forze del campo largo e che punta a strutturare uno spazio permanente di confronto e proposta dedicato alle nuove generazioni. Il Tavolo dei Giovani nasce con l’obiettivo di trasformare le istanze giovanili in progettualità concreta, mettendo al centro partecipazione, sostenibilità, diritti e futuro del territorio.

«L’ingresso nel Tavolo dei Giovani rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza e il contributo di GEV – Europa Verde – Verdi Caserta all’interno del campo largo», dichiara Di Santillo. «I giovani non devono essere semplici spettatori, ma protagonisti delle scelte politiche e amministrative. Ambiente, lavoro, formazione e giustizia sociale sono temi che richiedono visione e responsabilità, e le nuove generazioni hanno il dovere e il diritto di incidere.»

Con questa adesione si consolida un percorso politico che punta a costruire un fronte ampio, inclusivo e radicato, capace di ascoltare e valorizzare energie nuove, competenze e idee innovative.

Il Tavolo dei Giovani si conferma così come uno spazio permanente di dialogo e programmazione, volto a ribadire il ruolo centrale delle nuove generazioni nel progetto politico del campo largo.