L’iniziativa segna l’inizio di un percorso di analisi che attraverserà l’Alta Irpinia nei prossimi mesi

Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Arci Avellino, la conferenza stampa di presentazione di ”ABITAREPLURALE – Percezioni e possibilità di vita in un’area interna”.

L’iniziativa, promossa dal comitato provinciale Arci, segna l’inizio di un percorso di analisi profonda che attraverserà l’Alta Irpinia nei prossimi mesi. Non si tratta di una semplice raccolta dati, ma di una vera e propria inchiesta partecipata volta a mappare le condizioni di vita attuali e, soprattutto, le prospettive future immaginate da chi il territorio lo vive, lo attraversa o lo ha dovuto lasciare.

Il cuore del progetto è un sistema di questionari strutturati, accessibili da oggi sulla piattaforma ufficiale: www.abitareplurale.it

L’indagine punta a coinvolgere un target estremamente diversificato: residenti, migranti, studenti e giovani fuori sede. L’obiettivo è raccogliere percezioni e proposte su tre pilastri fondamentali per il contrasto allo spopolamento e al disagio sociale:

Servizi e infrastrutture: la reale accessibilità dei diritti sul territorio; Spazi pubblici: come vengono gestiti e vissuti i luoghi comuni; Inclusione: la qualità delle relazioni sociali in un contesto di area interna.

Un progetto per orientare le politiche locali

“Partecipare significa contribuire a immaginare insieme un territorio più giusto, accogliente e abitabile“

I dati che verranno raccolti nei prossimi mesi non resteranno confinati in un report statistico, ma diventeranno la base per una “fotografia reale” dell’abitare, strumento indispensabile per sollecitare le istituzioni e orientare nuove politiche locali e progetti di comunità.

L’invito rivolto alla cittadinanza e a tutte le realtà sociali del territorio è quello di farsi portavoce dell’inchiesta, visitando il sito e diffondendo i questionari.