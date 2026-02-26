Territorio, Confeuro: bene l’intesa ANBI-ANCI ma servono risorse concrete

Il presidente Andrea Tiso: “Prevenzione e sicurezza non possono più essere rimandate”

Aggiunto da Redazione il 26 febbraio 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

conf“Accogliamo con favore la firma del protocollo d’intesa tra ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un atto significativo che rafforza la collaborazione operativa e tecnica tra consorzi di bonifica e comuni a servizio della manutenzione e della salvaguardia del territorio”.

Così Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei. “Siamo di fronte a un passaggio molto importante, che va nella direzione giusta e che pone al centro obiettivi fondamentali per la sopravvivenza e la sicurezza del nostro territorio, sempre più esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico ed eventi climatici estremi. La sinergia tra enti locali e consorzi di bonifica rappresenta uno strumento essenziale per migliorare la prevenzione, la manutenzione e la gestione delle emergenze”, prosegue Tiso.

Tuttavia – sottolinea ancora il presidente nazionale di Confeuro – è necessario ribadire con forza che agli accordi devono seguire investimenti concreti. Oggi le risorse economiche stanziate risultano insufficienti ad assicurare una tutela efficace e strutturale su scala nazionale, sia sul fronte della prevenzione sia su quello della gestione degli eventi catastrofali. Senza un adeguato sostegno finanziario da parte del governo Meloni, il rischio è che anche le migliori intese restino solo dichiarazioni di principi. Benissimo, dunque, la firma di questa sinergia tra ANBI e ANCI – conclude Tiso – ma occorre affiancare al protocollo una programmazione economico-finanziaria chiara, stabile e pluriennale, capace di tradurre in interventi concreti quanto previsto sulla carta. La sicurezza del territorio e la tutela delle comunità locali non possono più essere rimandate”

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it