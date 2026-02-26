Regione Campania: assistenza agli studenti con disabilità

Pronto un pacchetto da €20 milioni per l'assistenza e il trasporto degli studenti con disabilità

Aggiunto da Redazione il 26 febbraio 2026.
regioneLa Giunta regionale della Campania, riunitasi il 19 febbraio, ha dato il via libera allo stanziamento di risorse significative destinate al mondo dell’istruzione e alle fasce più fragili della popolazione. La fetta più consistente dei fondi riguarda il supporto diretto agli studenti. Ammontano a oltre 13,5 milioni di euro le risorse destinate ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Questi stanziamenti, distribuiti tramite Ambiti e Consorzi territoriali, andranno a coprire le necessità degli allievi delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità, estendendosi a tutti i cicli di istruzione per i ragazzi con disabilità sensoriale. Un’altra voce fondamentale per garantire il diritto allo studio è la mobilità. Per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico, l’amministrazione ha previsto circa 7,3 milioni di euro.

L’intervento punta a sostenere attivamente gli studenti delle superiori privi di autonomia, agevolando i loro spostamenti quotidiani. Le decisioni regionali abbracciano anche interventi sanitari e sociali altamente specifici. L’ente ha recepito il programma ministeriale relativo al Fondo Unico per l’inclusione 2025, riservando 2,8 milioni di euro ai progetti mirati ai disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico.

A questi fondi si aggiunge l’approvazione del Progetto INC.A., con una dotazione di circa 418mila euro per promuovere i diritti di cittadinanza e il pieno accesso ai servizi educativi delle persone sorde o con ipoacusia. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo dichiara: “Sono scelte giuste che vanno incontro ai bisogni delle persone con disabilità.

