Pronto un pacchetto da €20 milioni per l'assistenza e il trasporto degli studenti con disabilità

La Giunta regionale della Campania, riunitasi il 19 febbraio, ha dato il via libera allo stanziamento di risorse significative destinate al mondo dell’istruzione e alle fasce più fragili della popolazione. La fetta più consistente dei fondi riguarda il supporto diretto agli studenti. Ammontano a oltre 13,5 milioni di euro le risorse destinate ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Questi stanziamenti, distribuiti tramite Ambiti e Consorzi territoriali, andranno a coprire le necessità degli allievi delle scuole secondarie di secondo grado con disabilità, estendendosi a tutti i cicli di istruzione per i ragazzi con disabilità sensoriale. Un’altra voce fondamentale per garantire il diritto allo studio è la mobilità. Per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico, l’amministrazione ha previsto circa 7,3 milioni di euro.

L’intervento punta a sostenere attivamente gli studenti delle superiori privi di autonomia, agevolando i loro spostamenti quotidiani. Le decisioni regionali abbracciano anche interventi sanitari e sociali altamente specifici. L’ente ha recepito il programma ministeriale relativo al Fondo Unico per l’inclusione 2025, riservando 2,8 milioni di euro ai progetti mirati ai disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico.

A questi fondi si aggiunge l’approvazione del Progetto INC.A., con una dotazione di circa 418mila euro per promuovere i diritti di cittadinanza e il pieno accesso ai servizi educativi delle persone sorde o con ipoacusia. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania l’avv. Paolo Colombo dichiara: “Sono scelte giuste che vanno incontro ai bisogni delle persone con disabilità.”