Napoli, inaugura la Commissione Medico Ospedaliera

Il Sottosegretario Emanuele Prisco al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli per il taglio del nastro

Aggiunto da Redazione il 26 febbraio 2026.
pexels-oles-kanebckuu-34911-127873Domani, venerdì 27 febbraio alle ore 15.45 il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco, sarà a Napoli presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (Largo Tarantini 1) per la cerimonia di inaugurazione dei locali assegnati in uso alla Commissione Medico Ospedaliera di Pubblica Sicurezza.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il potenziamento delle strutture a servizio del personale e per il rafforzamento dell’efficienza organizzativa sul territorio.

Il programma prevede un punto stampa, la scopertura della targa della CMO, il taglio del nastro davanti ai nuovi locali e, a seguire, una conferenza stampa di presentazione presso l’aula magna del Comando, con i saluti istituzionali.

Source: www.irpinia24.it