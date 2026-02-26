Napoli, inaugura la Commissione Medico Ospedaliera
Il Sottosegretario Emanuele Prisco al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli per il taglio del nastro
L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il potenziamento delle strutture a servizio del personale e per il rafforzamento dell’efficienza organizzativa sul territorio.
Il programma prevede un punto stampa, la scopertura della targa della CMO, il taglio del nastro davanti ai nuovi locali e, a seguire, una conferenza stampa di presentazione presso l’aula magna del Comando, con i saluti istituzionali.