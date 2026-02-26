I Carabinieri bloccano una Maserati rubata carica di arnesi atti allo scasso

L’attività di prevenzione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino conduce contro ogni forma di illegalità, ed in modo particolare contro i reati di natura predatoria, prosegue senza soluzione di continuità anche e soprattutto durante le ore notturne.

Grazie alla rete di equipaggi che pattugliano l’intera provincia secondo una specifica suddivisione per settori, durante la notte di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono riusciti ad intercettare una Maserati Levante sulla quale viaggiavano dei soggetti che avevano già calzato i passamontagna per celare la propria identità.

Ricevuto l’input della Centrale Operativa, ove giungono tutte le segnalazioni fatte al numero di emergenza “112”, la gazzella è riuscita a bloccare la marcia della vettura sospetta grazie ad una repentina manovra di accerchiamento. Dalla vettura si sono frettolosamente allontanati almeno due soggetti, poi dileguatisi in una fitta boscaglia.

Nel portabagagli è stato rinvenuto un intero campionario di arnesi utili a scassinare e forzare qualunque tipo di cassaforte o serratura. La vettura, abbandonata quasi al centro della carreggiata, è risultata invece provento di furto.

Le attività dei militari del Nucleo Operativo di Mirabella Eclano, coadiuvati dalla Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino, si concentreranno adesso sui rilievi da eseguirsi all’interno del veicolo e su di una attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata; nella speranza che la repentina fuga abbia spinto i malfattori a lasciare tracce che riconducano alla loro identità.