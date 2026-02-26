I Carabinieri sequestrano un'opera abusiva di 400 metri quadrati

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riferimento alle violazioni in materia urbanistica ed edilizia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia e del Nucleo Investigativo Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, un imprenditore, perché realizzava opere edili in assenza di autorizzazione edilizia e sismica.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della baronia, aveva realizzato, in assenza di autorizzazione, una struttura metallica con copertura, avente una superficie di circa 400 metri quadrati.

L’opera abusiva, fissata saldamente al suolo in modo stabile, veniva utilizzata come deposito di materie prime e suoi derivati.

A luce delle irregolarità riscontrate, l’uomo veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché resosi responsabile di aver commesso il reato di “abusivismo edilizio”. Inoltre, i Carabinieri ponevano sotto sequestro l’intera opera abusiva.

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.