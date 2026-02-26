Fertility Day

Il 7 marzo a Napoli check-up gratuito per la festa della donna

Aggiunto da Redazione il 26 febbraio 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

FOTO 1Visita ginecologica ed ecografia pelvica gratuita per le donne che desiderano avere una gravidanza; consulenze di coppia o alle donne su prevenzione e preservazione della fertilità, valutazioni personalizzate da parte di medici specializzati nella medicina della riproduzione.

È quanto previsto nell’ambito della campagna Fertility Day, promossa da IVIRMA Italia* in occasione della Festa della Donna. Il prossimo 7 marzo, porte aperte nelle cliniche di IVI e di Genera, che fanno parte del gruppo IVIRMA Italia, a Milano, Torino, Marostica (Vicenza), Padova, Genova, Cattolica, Bologna, Umbertide (Perugia), Roma, Napoli, Bari e Cagliari.

Durante il Fertility Day contiamo di fare almeno 200 visite in tutta Italia, a cui dedicheremo tutto il tempo necessario”, spiega Filippo Maria Ubaldi, Professore Ordinario Straordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università della Calabria e direttore medico del gruppo IVIRMA Italia. “Entrare per la prima volta in una struttura specializzata può spaventare, ma campagne come questa consentono di ricevere, in maniera gratuita e senza impegno, una consulenza personalizzata sulla situazione di coppia o della donna, e sul percorso più adatto da intraprendere”.

Per poter usufruire del check up gratuito, è necessario prenotarsi attraverso la compilazione di un apposito form presente sui siti dedicati: https://ivitalia.it/ivi-fertility-day/ oppure https://www.generapma.it/fertycheck2026/. In alternativa si può chiamare il Numero Verde 800 088 247 per le cliniche IVI e 800 016 969 per Genera.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it