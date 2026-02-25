Grottaminarda, master per infermieri di famiglia

Al Polo didattico dell’Asl Avellino 25 posti per il corso dell’Università Vanvitelli: domande entro il 17 marzo 2026

Il Polo didattico dell’Asl Avellino a Grottaminarda si conferma punto di riferimento per l’alta formazione nel campo della medicina territoriale ospitando il Master in “Infermiere di famiglia e di comunità”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il master di primo livello nasce con l’obiettivo di formare una nuova classe di infermieri in grado di operare con un approccio proattivo nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute e nel supporto alle persone con bisogni cronici. Professionisti capaci di operare attraverso nuove modalità di assistenza (telemedicina, teleassistenza, telenursing), in grado di progettare, insieme ai medici di famiglia, agli assistenti sociali e agli altri operatori coinvolti, interventi mirati e personalizzati, che tengano conto della persona e del contesto di vita.

Il percorso formativo vede la partecipazione di docenti universitari ed esperti nell’ambito dell’assistenza sanitaria, in grado di formare nuove figure professionali e promuovere una nuova visione della medicina territoriale più aderente ai bisogni della persona, incrementando l’empowerment individuale dell’assistito e della sua comunità.

Per partecipare al bando, pubblicato sul sito dell’Università Vanvitelli all’indirizzo https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/11315-master-di-i-livello-in-infermiere-di-famiglia-e-di-comunita-a-a-2025-2026, sarà possibile presentare la domanda fino al 17 marzo e concorrere ad uno dei 25 posti disponibili. Il Master avrà una durata annuale, per 60 crediti formativi (CFU), e si concluderà entro il mese di marzo/aprile 2027.