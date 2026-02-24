Un’inchiesta partecipata su vita, servizi e comunità per immaginare il futuro del territorio

si terrà venerdì 27 febbraio, alle ore 10:00, presso la sede di Arci Avellino (Via G. Marotta 14), la conferenza stampa di presentazione di ”ABITAREPLURALE – Percezioni e possibilità di vita in un’area interna”.

L’iniziativa, promossa da Arci Avellino, consiste in un’inchiesta partecipata volta ad analizzare le condizioni di vita attuali nell’Alta Irpinia e le prospettive future immaginate dalla comunità. Il progetto si avvale di un questionario strutturato rivolto ad un target diversificato: resident*, migrant*, student* e giovani fuori sede.

L’obiettivo dell’indagine è mappare percezioni, criticità e proposte relative a: servizi territoriali e infrastrutture; gestione degli spazi pubblici; qualità delle relazioni sociali e inclusione.

I dati raccolti saranno utilizzati per elaborare una fotografia reale dell’abitare in Alta Irpinia, con il fine di orientare le politiche locali e promuovere nuovi progetti di comunità.

“Partecipare significa contribuire a immaginare insieme un territorio più giusto, accogliente e abitabile”.