La Femca conquista 3 seggi su 4 con l’82% dei consensi, confermando il sindacato come punto di riferimento per i lavoratori

La Cisl IrpiniaSannio e la Femca Campania Sud ringraziano tutti i lavoratori della ‘Tecno Tessile Adler’ di Airola che per il rinnovo della RSU, hanno scelto la Cisl. “Nonostante il momento delicato che sta attraversando il settore- commentano Fernando Vecchione,Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio e Gerardo Giliberti, Segretario Generale Femca Campania Sud- la Cisl si conferma il Sindacato di riferimento per tantissimi lavoratori.”

“Grazie ai lavoratori per la grande affermazione nelle elezioni della RSU: la Femca conquista 3 seggi su 4 con l’82% dei consensi- proseguono. ” Un grande risultato che premia l’impegno e la determinazione della politica della Cisl, a sostegno del nostro radicamento sul territorio e nei posti di lavoro. La Cisl si dimostra garanzia e costante riferimento sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori in Irpinia e nel Sannio”- concludono Vecchione e Giliberti.