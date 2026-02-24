Arrestato 45enne a Baiano (AV)

Condanna definitiva per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale

1 (1)I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3anni e 5 mesi è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria per i reati di “rapina”, furto” e “resistenza a pubblico ufficiale” commessi in Napoli e Benevento tra il 2023 e il 2025.

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino.

