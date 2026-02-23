Matera, 49 visite domenicali al Ospedale Madonna delle Grazie

Giordano (Unione Generale del Lavoro): “La sanità è sulla strada giusta”

“Mai come in questo momento la sanità materana e lucana sta dimostrando di essere sulla strada giusta. Le 49 prestazioni garantite domenica 22 febbraio all’Ospedale Madonna delle Grazie rappresentano un segnale chiaro, concreto e misurabile di un sistema che sta finalmente recuperando efficienza e credibilità. Le aperture straordinarie domenicali hanno consentito di effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici in ambiti fondamentali come cardiologia, biopsie, risonanze magnetiche nucleari ed endoscopie digestive, incidendo in maniera reale sull’abbattimento delle liste d’attesa e offrendo risposte tempestive ai cittadini”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “come Ugl Matera, esprimiamo pieno apprezzamento per il lavoro dell’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, per la visione e la determinazione con cui sta accompagnando il rilancio della sanità lucana, e per l’impegno del direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo, che insieme al nuovo management sta riportando organizzazione, programmazione e risultati concreti. Dopo oltre un ventennio in cui cittadini e operatori hanno dovuto sopportare una sanità non all’altezza delle aspettative e dei bisogni del territorio, oggi si intravede finalmente una fase diversa. Il sistema sta riprendendo a funzionare grazie a scelte organizzative coraggiose e a una gestione più attenta ed efficace. Un grande e sentito ringraziamento va a tutti i dipendenti, ai professionisti, ai medici, agli infermieri, ai tecnici e al personale amministrativo che, con senso di responsabilità e spirito di sacrificio, anche nei giorni festivi lasciano le proprie famiglie per garantire cure e servizi. Un ringraziamento va anche alle famiglie e agli ammalati per la pazienza e la fiducia dimostrate in questi anni difficili. L’Ugl - conclude Giordano - auspica che lo stesso modello organizzativo possa essere esteso anche all’Ospedale ‘Papa Giovanni Paolo II’ di Policoro, affinché l’intero territorio provinciale possa beneficiare di aperture straordinarie e di un rafforzamento strutturale dell’offerta sanitaria. Oggi possiamo affermare con convinzione che la sanità materana sta vivendo un rilancio reale. I numeri parlano chiaro, i risultati iniziano a vedersi e il merito è di una squadra che sta lavorando, a tutti i livelli, per restituire ai cittadini una sanità più giusta, più efficiente e più vicina ai bisogni della comunità”.