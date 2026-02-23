Imminente la riapertura della discoteca più iconica e celebre del Sud Italia

A trent’anni dai fasti degli anni ’90, decennio in cui si è consacrata come la discoteca più iconica e celebre del Sud Italia, lo storico immobile dell’East Side si prepara a vivere una nuova, straordinaria era. La società MYTINIA S.r.l. è orgogliosa di annunciare l’imminente riapertura della struttura, che rinasce non solo come tempio del divertimento, ma come un vero e proprio polo polifunzionale d’eccellenza per tutto il territorio.

Il progetto ha ricevuto il via libera ufficiale con la pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale N. 8 del 12 febbraio 2026.

Una Amministrazione Comunale prudente, lungimirante e accorta

Questo storico traguardo è stato reso possibile grazie all’apertura, alla visione ed al supporto del Comune di Manocalzati. “Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al Sindaco, Dott. Pasquale Tirone, e a tutta l’Amministrazione Comunale per averci dato fiducia e soprattutto aver creduto fermamente in questo ambizioso progetto imprenditoriale. Abbiamo trovato un’amministrazione oculata, attenta e responsabile nella gestione pubblica e privata basata sulla prudenza, la competenza e l’etica che ha compreso il valore di un investimento che non solo riqualifica un’area storica abbandonata, ma genera nuove opportunità per la comunità; un’amministrazione responsabile che ha operato in totale trasparenza ed agito in conformità alle norme concentrandosi sul risultato”.

Un lavoro sinergico durato tre anni tra la nostra società e l’amministrazione comunale ci ha portato a sviluppare un progetto che mira non solo al risultato immediato, ma alla sostenibilità a lungo termine, ponendo la cura degli interessi comuni e dei cittadini al centro di tutte le decisioni.

Come sottolineato dallo stesso Primo Cittadino durante i lavori consiliari, si tratta infatti di un’iniziativa profondamente “valida per il territorio e per i giovani”.

Il nuovo volto dell’East Side, Progetto finanziato e sostenuto dal Ministero della Cultura

Il progetto prende il nome di Mytinia, (da cui il nome della società Mytinia Srl) allo scopo di richiamare tre parole chiave:

- My = inteso come appartenenza e simbiosi al territorio;

- Myth = come il mito della cultura e dell’arte;

- Irpinia = inteso come territorio in cui l’iniziativa prende vita e che riveste un ruolo centrale.

Grazie alla visione della Mytinia Srl ed al Ministero della Cultura, il Comune di Manocalzati sarà dotato della prima struttura polifunzionale per l’intrattenimento diversa rispetto a quelle esistenti sul tutto il territorio nazionale.

L’East Side sarà un polo polifunzionale equipaggiato di attrezzatture appartenenti alla categoria di Industria 4.0, garantendo l’interconnessione con il sistema d’azienda al fine del miglioramento del processo produttivo, dell’analisi di tutti i dati e dell’automazione di tutti i processi aziendali, compreso il monitoraggio dei flussi delle autovetture nelle aree parcheggio e quindi di transito nelle aree limitrofe.

La struttura sarà provvista di sistemi audio, video e luci che, attraverso l’attivazione dei processi di automazione, consentiranno di azionare funzioni di Room Combining per mettere in comunicazione e rendere interoperabili i diversi ambienti affinché la fruizione diventi un’esperienza non solo culturale e creativa, ma sensoriale, capace di coinvolgere ed integrare anche un pubblico affetto da disabilità visive ed auditive.

L’East Side non sarà la sala da ballo del passato, ma un “Locale Eventi” all’avanguardia capace di offrire una programmazione di eventi ricca, variegata e aperta a molteplici settori, quali:

Supporto alle rappresentazioni artistiche e di promozione delle eccellenze irpine e campane, rassegne cinematografiche e teatrali.

Musica dal vivo, concerti, festival, dj set, danza e ballo.

Ristorazione di qualità in forma continuativa, con aree lounge bar, bistrot, pub e ristorante.

Spazi eleganti dedicati a convegni, sale per cerimonie, sfilate di moda e laboratori didattici per le scuole di formazione.

Innovazione logistica, viabilità e sicurezza

Il nuovo East Side guarderà al futuro anche nella gestione dei flussi in entrata ed uscita delle autovetture degli ospiti, lavorando in stretta sinergia con le direttive tecniche del Comune.

Per garantire un’esperienza perfetta ed evitare qualsiasi disordine ed ingorgo nella zona di accesso alla struttura è stata prevista una nuova via di accesso dedicata proveniente dall’area PIP.

L’accesso agli eventi sarà smart: le prenotazioni avverranno con il supporto di un’apposita APP. Tramite l’applicazione verrà anche indicato all’utente il percorso stradale esatto da seguire per raggiungere il locale in totale scorrevolezza assegnando automaticamente agli avventori un posto auto numerato. Inoltre, per garantire la massima efficienza durante i grandi eventi, la struttura si avvarrà di ampie aree di parcheggio dedicate e di un comodo servizio di autobus e navette.

Nelle prossime settimane seguirà una conferenza stampa ufficiale di presentazione del progetto.