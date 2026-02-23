A Grottaminarda (AV) cerimonia di consegna delle Targhe Oro ASI

Cerimonia di consegna nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda delle “Targhe Oro ASI” e premiazione del concorso di disegno “C’era una volta l’automobile…” che ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino.

L'iniziativa a cura del CVSI (Club Veicoli Storici Irpino) con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, in occasione dei 60 anni dalla fondazione dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano), ha registrato una grande partecipazione di appassionati d'auto d'epoca e di famiglie.

In apertura il Sindaco, Marcantonio Spera, ha evidenziato come dietro un’auto d’epoca vi sia un mondo: identità, storia, fasi della vita di chi la possiede e l’interesse dei giovani mostrato in questa occasione fa ben sperare.

Michele Spinapolice, Assessore allo Sport e ai Rapporti con le Associazioni, ha rimarcato il valore dell’auto storica come testimone tra il passato e il futuro e nel ringraziare singolarmente quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, in particolare il CVSI e l’Istituto San Tommaso d’Aquino, ha sottolineato come il progetto nelle scuole sia importante per sensibilizzare sul valore storico, sociale ed economico dei singoli veicoli.

A portare i saluti della Dirigente Maria Antonietta Rizzo, il Docente Tony Galante, in quale ha elogiato gli alunni per l’impegno e la qualità dei disegni, evidenziando il lavoro di ricerca da parte loro, (qualcuno si è recato anche nei garage a caccia di vecchie auto).

Il Presidente CVSI, Luigi Iuozzo, che è anche Commissario nazionale ASI, è entrato nel dettaglio per far comprendere cos’è l’ASI e cosa rappresenti la “Targa oro”, un certificato d’identità per veicoli ultraventennali che ne attesta originalità, conservazione o restauro fedele, massimo riconoscimento dell’Automotoclub Storico Italiano.

Quattordici le targhe oro ASI consegnate:

Alfonso Ialeggio – Fiat 508C / Fiat 1100 “Musone”

Luciano Marano – Fiat 500 “Topolino”

Mario Cimirro – Fiat 500 L (Lusso)

Antonietta Fusco – Fiat Panda 4×4 Sisley

Mario Lollo – Autobianchi A112 Elegant

Pasquale Fabio Iannone – Lancia Delta HF Integrale “Martini 6”

Francesco Orlando – Alfa Romeo 75

Teodoro Mercuri – Alfa Romeo Duetto

Ugo Grassi – Alfa Romeo Montreal

Pasquale Fabio Iannone – Alfa Romeo GTA

Concessionaria Motorsprint – Ferrari 360 Modena

Gerardo Pierri – Porsche 911 Carrera

Giuseppe Casale – Porsche Boxster

Fulvio Laurano – Mercedes Benz 250 (2005) Classe C/Sportcoupé.

Per quanto riguarda, invece, il concorso “C’era una volta l’automobile…” nell’ambito del progetto “A scuola con il CVSI”, questi i dieci finalisti:

Martina Levantino, Giuseppe Barrasso, Dalia La Manna, Stephan Fierro, Ilaria Ricciardelli, Vera Mustone, Annarè Criscuolo, Imma Nocera, Chiara Vitale, Giulia Lepore.

Tre ex aequo per il primo posto:

Anna Del Sorbo, Aldo Di Chiara, Michele Grella.