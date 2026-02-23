Bloccato e tratto in arresto un uomo armato di coltello dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Avellino stamani ha tratto in arresto un 36enne del posto per resistenza, danneggiamento, porto abusivo di armi e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati da cittadini che segnalavano il danneggiamento da parte di un uomo delle loro autovetture parcheggiate in questa via Roma, prontamente sul posto, intercettavano il soggetto segnalato che, armato di coltello, stava forando gli pneumatici delle autovetture in sosta sulla pubblica via.

Lo stesso, alla vista degli agenti, saliva repentinamente sulla propria autovettura Dacia e si dava alla fuga. Inseguito per circa un chilometro, l’uomo non esitava a percorrere in contromano e sul marciapiede il Corso Vittorio Emanuele di Avellino.

I poliziotti con determinazione ed elevata professionalità, giunti all’altezza dell’ex Banca d’Italia, riuscivano a bloccare l’auto e il fuggitivo. Dalla perquisizione del veicolo veniva rinvenuto e sequestrato un grosso coltello della dimensione di oltre 30 cm nonché uno spray al peperoncino.

L’uomo, con numerosi pregiudizi di polizia, all’atto del fermo opponeva resistenza, colpendo con un pugno un poliziotto che insieme al collega venivano visitati presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, con prognosi che sarà emessa all’esito degli accertamenti sanitari.

Dell’avvenuto arresto veniva notiziato il P.M. di turno che disponeva la sottoposizione dell’uomo agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.