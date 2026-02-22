Cordoglio per il piccolo Domenico

Il Consiglio regionale della Campania esprime vicinanza alla famiglia e alla comunità colpita

Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Domenico e si stringe con sincera partecipazione al dolore della sua famiglia.

«Siamo di fronte a una tragedia immensa che lascia sgomenti e addolorati. La morte di un bambino è una ferita che colpisce non solo i suoi cari, che hanno vissuto il loro dolore con dignitosissima compostezza, ma l’intera comunità campana e, idealmente, tutto il Paese», dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania.

«In momenti come questo le parole non bastano a colmare il vuoto e il dolore. Resta la vicinanza umana e istituzionale a una famiglia che sta vivendo una sofferenza indicibile e la responsabilità di fare piena luce su quanto accaduto. È dovere delle istituzioni accompagnare questo percorso con serietà, rispetto e senso di giustizia, affinché tragedie simili non si ripetano mai più».

Il gruppo consiliare del Partito Democratico rinnova la propria solidarietà alla famiglia e alla comunità colpita, unendosi al cordoglio che attraversa l’intera regione e l’Italia tutta.