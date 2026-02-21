I Carabinieri denunciano un uomo per il rogo di materiale di proprietà di una ditta

I Carabinieri della Stazione di Bisaccia coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi hanno individuato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo del posto, ritenuto responsabile di “incendio doloso”, “furto” e “detenzione abusiva di armi”.

L’episodio risale allo scorso gennaio, quando un imprenditore del posto, denunciava l’incendio di vario materiale presso un terreno di sua proprietà.

L’attività investigativa, avviata tempestivamente dai militari, ha permesso di risalire all’autore grazie alla visione e all’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali. Le immagini hanno documentato chiaramente il momento in cui l’uomo, a bordo della propria autovettura, ha raggiunto il deposito di bobine in legno adiacente la sottostazione elettrica e dopo aver asportato un cavo di alluminio rivestito in gomma, ha dato fuoco al materiale presente.

Successivamente, fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il predetto veniva trovato in possesso di vari coltelli, un cannello bruciatore, un taglierino, cavi in rame e tre fucili mai denunciati.

Alla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è quindi scattato il deferimento dell’uomo e il sequestro del materiale rinvenuto.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.