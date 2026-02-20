L'evento si terrà a Benevento, al Museo del Sannio, il 25 Febbraio

Il Sannio non è solo una terra di vini, è una terra di campioni. Torna Sannio Top Wines, l’evento dove i riflettori si accendono sulle cantine sannite che hanno conquistato i palati (e i premi) dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali di tutto il mondo.

L’appuntamento, promosso dal Sannio Consorzio Tutela Vini, in collaborazione con la Provincia di Benevento, Sannio Europa, Rete Museale della Provincia di Benevento e Coldiretti Benevento, è per le ore 18 di mercoledì 25 febbraio prossimo, presso il Museo del Sannio di Benevento ed è teso a dare risalto alle aziende del Sannio che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinte ottenendo prestigiose testimonianze frutto della passione e della qualità di una terra che continua a scalare le vette dell’enologia mondiale.

Questo l’elenco delle aziende premiate: Aia dei Colombi, Antica Masseria Venditti, Az. Agr. Elena Catalano, Az. Agr. Antica Masseria ‘A Canc’llera, Az. Agr. Terre d’Aglianico, Az. Agr. Cavalier Mennato Falluto, Az. Agr. De Fortuna, Az. Agricola Fontana Reale, Az. Agr. Il Poggio, Az. Agr. Terrantiqua, Az. Agr. Via dei Mulini, Cantina Bicu de Fremundi, Cantina del Taburno, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantine Pietreionne, Cantine Iannella, Cantine Tora, DIIS VINI srl, Euvitis 21 ATS srl – Ocone 1910, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, La Fortezza, La Guardiense – Janare, La Vinicola del Titerno, Mustilli, Nifo Sarrapochiello Lorenzo, Santiquaranta, Scompiglio, Terra di Briganti, Terre Massesi, Torre dei Chiusi, Torre del Pagus e Vitivinicola Anna Bosco.

“La presentazione delle etichette sannite premiate dalle principali guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali – afferma Carmine Coletta, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini – è molto più di una celebrazione: è la fotografia concreta di un territorio che cresce in qualità, identità e reputazione. Il Sannio oggi si afferma come una delle aree vitivinicole più dinamiche del Mezzogiorno, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità“.

“I riconoscimenti ottenuti dalle nostre aziende – aggiunge – sono il risultato del lavoro quotidiano dei produttori, della visione condivisa e della forza di un sistema che ha scelto di fare squadra. Con questo evento vogliamo raccontare un Sannio contemporaneo, credibile sui mercati e sempre più attrattivo anche dal punto di vista enoturistico. Il vino non è solo un prodotto: è cultura, paesaggio, economia e futuro. Continueremo a investire nella promozione e nella valorizzazione delle nostre denominazioni, perché ogni bottiglia premiata è un ambasciatore del territorio nel mondo”.

Nel corso della serata è previsto anche un convegno su “Le eccellenze vitivinicole sannite e il territorio come destinazione enoturistica autentica, sostenibile e contemporanea”. All’incontro, introdotto e moderato da Chiara Giannotti (Ideatrice e Curatrice Vino.Tv), dopo i saluti di:

– Clemente Mastella (Sindaco di Benevento);

– Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento);

– Raffaele Del Vecchio (Presidente Sannio Europa),

interverranno:

- Gennarino Masiello (Presidente Coldiretti Benevento);

- Carmine Coletta (Presidente Sannio Consorzio Tutela Vini);

- Maria Carmela Serluca (Assessora Agricoltura Regione Campania).

L’eventosarà anche un’occasione di confronto e condivisione tra produttori, istituzioni, operatori del settore e stampa specializzata, in una cornice simbolica come quella del Museo del Sannio, luogo identitario della cultura e della storia del territorio.

Sannio Top Wines sarà chiuso da un banco di assaggio con i vini delle aziende premiate e un buffet territoriale a cura di Campagna Amica.